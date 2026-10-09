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Враг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробности

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Враг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробности
Противник вновь нацелил дроны на "Новую почту". Источник: фото последствий опубликовала Днепропетровская ОГА (ОВА)

Войска государства-агрессора России вечером 9 октября атаковали склады логистической компании в Днепропетровской области и менее чем через час повторно ударили по объекту. В результате обстрела вспыхнул пожар.

Первыми подробностями поделился в Telegram глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа. Около 20:00 пятницы он заявил, что взрыв прогремел в Днепровском районе. После первого удара склады загорелись.

В 20:50 Ганжа проинформировал о повторном обстреле, а также опубликовал фото с места вражеской атаки.

Враг дважды ударил по складам логистической компании на Днепропетровщине: подробности

РФ совершила обстрел логистической компании. Источник: пресс-служба Днепропетровской областной военной (государственной) администрации

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