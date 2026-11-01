Враг пользуется сплошной облачностью: украинцев предупредили о запусках десятков бензиновых "Шахедов"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Зеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробностиЗеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробностиАлександр Стубб"Ни шагу назад": Стубб рассказал, какие два послания передал Путину от Зеленского"Новых крылатых ракет не будет": в Fire Point заявили о решении сосредоточиться на баллистике"Новых крылатых ракет не будет": в Fire Point заявили о решении сосредоточиться на баллистикеСвитолина впервые показала себя после развода с Монфисом. ФотоСвитолина впервые показала себя после развода с Монфисом. ФотоСамая сексуальная волейболистка планеты разделась на Багамах и поразила соцсети. ФотофактСамая сексуальная волейболистка планеты разделась на Багамах и поразила соцсети. ФотофактИллюстрация - отключение электроэнергии в УкраинеЭнергетики объявили график отключений на 1 ноября: где не будет света в воскресенье"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. Видео"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. ВидеоДженсен ХуангШпионский скандал в Nvidia: деловую партнершу руководителя подозревают в передаче Китаю данных о передовых чипахИм все по силам: люди, рожденные под этим знаком зодиака, очень легко учатсяИм все по силам: люди, рожденные под этим знаком зодиака, очень легко учатсяДаже в условиях прекращения огня: жителей Херсона предупредили о возможных провокациях со стороны РоссииДаже в условиях прекращения огня: жителей Херсона предупредили о возможных провокациях со стороны России
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Враг пользуется сплошной облачностью: украинцев предупредили о запусках десятков бензиновых "Шахедов"

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
381
Враг пользуется сплошной облачностью: украинцев предупредили о запусках десятков бензиновых "Шахедов"
Украинцев предупредили о запусках десятков бензиновых "Шахедов". Источник: Иллюстративное фото ГУР

Российские оккупанты пользуются облачной погодой 31 октября для запуска беспилотников. В это время россияне запускают десятки обычных бензиновых "Шахедов".

Враг рассчитывает, что в такую погоду нашим перехватчикам будет сложно их обнаружить. Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно

По словам Сергея Бескрестнова, россияне используют облачную погоду вечером 31 октября, чтобы запускать по Украине десятки бензиновых "Шахедов". Оккупанты при этом рассчитывают, что Силам обороны будет сложно их обнаружить и сбить. 

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
25,6 т.
Город в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. Видео
25,6 т.
Город в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. Видео
Anti-coloradosAnti-colorados
5,6 т.
"Дизель шоу" Путина и Трампа не удалось: Сечину пришел пламенный привет
5,6 т.
"Дизель шоу" Путина и Трампа не удалось: Сечину пришел пламенный привет
Иван ЧерленскийИван Черленский
3,8 т.
Дроны устроили налет на Москву: в районе аэропорта "Шереметьево" заметили дым. Фото и видео
3,8 т.
Дроны устроили налет на Москву: в районе аэропорта "Шереметьево" заметили дым. Фото и видео

"Над Украиной сплошная облачность, поэтому враг сегодня запускает десятки обычных бензиновых "Шахедов", рассчитывая на то, что нашим экипажам перехватчиков будет сложно их обнаружить", – написал советник президента.

Погода 31 октября.Источник: Сергей ''Флеш'' Бескрестнов

Как видим, облачность в этот день на территории Украины составляет преимущественно от 80 до 100%.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина может снова прибегнуть к светомаскировке из-за развития российских беспилотников и ракет с системами оптической навигации и искусственным интеллектом. Такие технологии позволяют дронам ориентироваться по изображению местности и искать конкретные объекты для атаки.

По словам советника президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова, такие беспилотники могут летать на низкой высоте, из-за чего радиолокационным станциям будет сложнее их обнаруживать.

Похожие темы
Война в УкраинеВоенные преступления РоссииShahed (Шахед)БПЛАУкраинапогодадождьСергей Бескрестнов ("Флеш")Сергей Бескрестнов ("Флеш")
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!