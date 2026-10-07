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Враг перенес выполнение планов с сентября на октябрь: в ВСУ сообщили, существует ли опасность прорыва армии РФ к Запорожью

Михаил Левакин
Михаил Левакин
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Враг перенес выполнение планов с сентября на октябрь: в ВСУ сообщили, существует ли опасность прорыва армии РФ к Запорожью
Военные группировки Сил обороны "Юг". Источник: иллюстративное фото со страницы группы в Facebook

В целом российские захватчики не выполнили поставленные на сентябрь задачи по захвату территорий на Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Запорожской области. При этом перед своим начальством оккупанты докладывают о якобы достигнутых успехах на юге Украины . Соответственно, военные страны-агрессора в Запорожской области получили еще более амбициозные задачи на октябрь.

Об этом сообщает спикер группировки Сил обороны "Юг" Анастасия Шевченко. По ее словам, оперативная обстановка в зоне ответственности группировки "остается без существенных изменений".

Задачи на октябрь

Россияне докладывают своему руководству о якобы захвате населенных пунктов и продвижении в Запорожской области, хотя фактически этого не произошло, отмечает военнослужащая.

"На Гуляйпольском и Ореховском направлениях у российских захватчиков действительно есть амбициозные планы на октябрь, хотя фактически враг не выполнил задачи, поставленные еще на сентябрь. В частности, например, до конца месяца подразделениям группировки десантных войск врага поставлена задача выйти на барьерный рубеж реки Кинской. При этом задача по захвату определенных населенных пунктов, поставленная на сентябрь, противником не выполнена", – рассказала спикер Сил "Юг".

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Самое горячее направление

Украинские защитники считают в Запорожской области самым горячим Гуляйпольское направление. Дело в том, что здесь Силам обороны Украины противостоит одна из крупнейших группировок российских оккупантов, сформированная из сил нескольких общевойсковых армий РФ.

Враг перенес выполнение планов с сентября на октябрь: в ВСУ сообщили, существует ли опасность прорыва армии РФ к Запорожью

Запорожское направление, актуальная карта DeepState. Источник: скриншот

В то же время противник отказался от наступательных действий по широкому фронту и применяет тактику инфильтрации. Кроме того, захватчики"периодически пытаются проводить штурмовые действия небольшими штурмовыми группами при поддержке мотоциклов и квадроциклов", рассказала Анастасия Шевченко.

На Ореховском направлении враг также пытается (без успеха) продвинуться вперед.

"Враг не отказался от намерений овладеть Ореховом и Запорожьем. Однако на данный момент у россиян нет достаточных сил и средств для продвижения непосредственно в направлении областного центра", – отметила она.

Потери врага

"В оперативной зоне группировки Сил "Юг" российские захватчики продолжают нести значительные потери в живой силе. Так, в сентябре подразделения группировки "Юг" ликвидировали более 4900 оккупантов и 2070 единиц вооружения и военной техники", – добавила пресс-секретарь группировки.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на Гуляйпольском направлении в настоящее время также стабилизировалась, а российские войска не добиваются там значительных успехов. По словам командира 1-го отдельного штурмового полка Дмитрия Филатова, единичные прорывы оккупантов Силы обороны обычно быстро нивелируют.

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