Украинские пограничники бригады "Форпост" отбили механизированный штурм российских оккупационных войск на севере Харьковской области, севернее Волчанских Хуторов. Противник пытался использовать густой туман, чтобы скрытно приблизиться к украинским позициям, однако его подготовку заблаговременно выявила аэроразведка. В результате боя украинские защитники уничтожили плавающий транспортер ПТС-2, две БМП и два квадроцикла, а также ликвидировали оккупантов, пытавшихся прорваться к позициям пограничников.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, аэроразведчики выявили подготовку россиян к атаке за двое суток до штурма, что позволило заблаговременно подготовить оборону и организовать огневое поражение противника.

Россияне готовились форсировать реку Волчью

За два дня до основной атаки украинская аэроразведка обнаружила вражеский плавучий транспортер ПТС-2. Вероятно, российские войска планировали использовать его для форсирования реки Волчьей и дальнейшего продвижения на украинские позиции.

Однако транспортер обнаружили заблаговременно и уничтожили с помощью FPV-дронов.

Позже оккупанты попытались воспользоваться густым туманом, который ограничивал видимость в районе боевых действий. Под его прикрытием противник выдвинул две боевые машины пехоты и два квадроцикла со стороны Вознесеновки в направлении Марьино.

Расчет россиян на внезапность не сработал: бронегруппу обнаружили операторы беспилотников.

FPV-дроны и артиллерия уничтожали вражескую технику и пехоту

Обе российские БМП атаковали операторы ударных беспилотников бригады "Форпост" и смежных подразделений. В результате ударов вся вражеская техника была уничтожена.

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После поражения второй боевой машины пехоты четверо российских оккупантов из ее экипажа попытались бежать. Однако их обнаружили и атаковали FPV-дронами.

Другие оккупанты пытались спрятаться и переждать атаки. Однако украинские военные продолжали наносить удары по местам их укрытия – применяли артиллерию и FPV-дроны.

Атаки украинских беспилотников оказывали на российских военных значительное психологическое давление. В частности, был зафиксирован случай самоубийства одного из оккупантов.

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Уцелевшие оккупанты попытались штурмовать позиции пограничников

После уничтожения техники трое уцелевших российских военных сгруппировались и попытались атаковать позицию украинских пограничников.

Однако и эта попытка завершилась для оккупантов неудачей. Российскую группу ликвидировали украинские пехотинцы при поддержке тяжелых ударных беспилотников "Вампир".

Таким образом, механизированный штурм, для которого российские войска пытались использовать погодные условия, завершился уничтожением всей задействованной техники и ликвидацией оккупантов, которые пытались прорваться к украинским позициям.

В результате боя украинские защитники уничтожили плавающий транспортер ПТС-2, две боевые машины пехоты и два квадроцикла, а также ликвидировали российских военных, которые пытались прорваться к позициям пограничников.