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Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

Анна Павлова
Анна Павлова
Time to read2 мин
icon 1,4 т.
Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото
Россия ежедневно наносит удары по Днепропетровской области

Страна-террорист не прекращает свои циничные обстрелы территории Украины. В воскресенье, 4 октября, враг, в частности, более 70 раз обстреливал Днепропетровскую область.

Один человек погиб, в области есть раненые. Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

Атаки РФ по Днепропетровской области 4 октября. Источник: Александр Ганжа

"Погиб один человек. Еще четверо получили ранения. Более 70 раз враг наносил удары по четырем районам области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб", – отметил чиновник.

Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

Спасатели ликвидировали последствия всех инцидентов, возникших из-за российских обстрелов! Источник: ГСЧС

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Кроме того:

В Днепре россияне атаковали здание компании связи.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины. Повреждены многоквартирный и частный дома, магазины, административное здание, автозаправка, предприятие, автомобиль. Погиб один человек. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 64-летнего мужчину. Мужчины 28 и 61 лет проходят амбулаторное лечение.

Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

Спасатели ликвидировали последствия всех инцидентов, произошедших из-за российских обстрелов! Источник: ГСЧС

Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

Атаки РФ по Днепропетровской области 4 октября. Источник: ГСЧС

В Павлограде поврежден частный дом. Пострадал 45-летний мужчина. От госпитализации отказался.

В Синельниковском районе враг наносил удары по Шахтерской, Покровской, Дубовиковской и Раевской общинам. Повреждены многоквартирный дом и автомобили.

Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

В течение дня российские войска более 70 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Источник: ГСЧС

Враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области: один человек погиб, есть раненые. Фото

Спасатели ликвидировали последствия всех инцидентов, возникших из-за российских обстрелов! Источник: ГСЧС

В воскресенье, 4 октября, российское Минобороны заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. В ведомстве утверждают, что это будет ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах по российской нефтяной инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Повреждено дорожное покрытие.

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