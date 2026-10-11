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Враг сбросил на Славянск 3 авиабомбы: ранены 7 человек. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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Враг сбросил на Славянск 3 авиабомбы: ранены 7 человек. Фото
Враг сбросил на Славянск 3 авиабомбы. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Утром 11 октября российская террористическая армия нанесла очередной авиационный удар по Славянску Донецкой области. Вследствие обстрела пострадали 7 мирных жителей.

Для удара россияне применили три авиабомбы ФАБ-250. Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации городской власти, количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Славянска увеличилось до семи человек. Трое из них госпитализированы, другим помощь оказана амбулаторно. Еще один мужчина получил ранения сегодня в результате вражеского прилета на другой локации в частном секторе.

Путинская армия сбросила три авиабомбы на спальный район города около 10:00 утра. В результате взрывов были частично разрушены две многоэтажки. Еще 7 многоквартирных домов и магазин повреждены.

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В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали Славянск тремя ФАБ-250 с УМПК в 09:45 утра. Попадания произошли в плотной жилой застройке.

У пострадавших диагностировано закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаные раны и ушибы. В эпицентрах ударов частично разрушены и повреждены 9 многоквартирных домов и магазин.

При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Враг сбросил на Славянск 3 авиабомбы: ранены 7 человек. Фото

Разрушенная многоэтажка. Источник: Славянская городская администрация

Враг сбросил на Славянск 3 авиабомбы: ранены 7 человек. Фото

Враг атаковал дом. Источник: Славянская городская администрация

Враг сбросил на Славянск 3 авиабомбы: ранены 7 человек. Фото

Россияне применили авиабомбы. Источник: Прокуратура Украины

Враг сбросил на Славянск 3 авиабомбы: ранены 7 человек. Фото

Последствия террора. Источник: Прокуратура Украины

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 10 октября, Россия нанесла очередной удар по Киеву. В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана. Также россияне атаковали лодочную станцию. Всего известно о восьми пострадавших.

Напомним, ночью 11 октября войска РФ атаковали Днепр ударными дронами. В одном из районов города была повреждена многоэтажка, в другом – горели склады и автомобили.

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