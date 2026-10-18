Враг нанес удар по 16-этажному дому в Харькове, двое пострадавших

Вечером 18 октября российский беспилотник попал в крышу 16-этажного дома в Салтовском районе Харькова. Сначала мэр сообщал, что пострадавших нет, однако позже стало известно о двух раненых.

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Об ударе сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, который также возглавляет Ассоциацию прифронтовых городов и общин.

Информацию о пострадавших уточнили позже.

Беспилотник попал непосредственно в крышу многоэтажного дома. Информации о других последствиях атаки в предоставленном сообщении нет.

Удар зафиксировали в Салтовском районе Харькова вечером 18 октября. По состоянию на 22:59 число пострадавших увеличилось до двух после первоначального сообщения мэра.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как житель дома в Харькове, где произошло обрушение из-за атаки РФ, рассказал о трагедии.