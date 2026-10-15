Враг взял ''паузу'': Трегубов объяснил, что означает ''затишье'' на некоторых участках фронта. Карта

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерлаМама потеряла сознание, а труну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоМама потеряла сознание, а труну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоИллюстрация - посылка TemuВ Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когдаПутин на учениях Центр-2026Под Герасимовым зашатался стул: что скрывается за ширмой масштабных учений "Центр-2026" в РФ и какую роль сыграла операция "Вивальди"Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. Видео96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. Фото96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. Фото

Враг взял "паузу": Трегубов объяснил, что означает "затишье" на некоторых участках фронта. Карта

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
icon 24
Враг взял "паузу": Трегубов объяснил, что означает "затишье" на некоторых участках фронта. Карта
Отсутствие штурмов со стороны врага на отдельных направлениях не означает затишья на фронте. Иллюстративное фото. Источник: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

Отсутствие активных штурмов российских войск на отдельных направлениях не означает затишья на фронте. На Купянском и Великобурлукском направлениях противник накапливает силы и может готовиться к новым попыткам восстановить утраченные позиции.

Об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, отсутствие активных наступательных действий 13 октября на отдельных участках не свидетельствует об отказе врага от наступательных планов: российские подразделения используют такие паузы для перегруппировки и восстановления боеспособности.

Что происходит на Купянском и Великобурлуцком направлениях

Трегубов пояснил, что на Великобурлуцком направлении украинские военные наблюдали накопление российских сил недалеко от границы. По его мнению, противник может готовиться к ротации и новым попыткам вернуть утраченные позиции.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,6 т.
ВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные Генштаба
icon 9,6 т.
ВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 4,5 т.
Оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты и около 600 дронов, силы ПВО сбили 536 целей: последствия в областях. Фото
icon 4,5 т.
Оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты и около 600 дронов, силы ПВО сбили 536 целей: последствия в областях. Фото
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 5,2 т.
В России после циничных заявлений о "перемирии" пожаловались на атаку Украины на Рязанский НПЗ
icon 5,2 т.
В России после циничных заявлений о "перемирии" пожаловались на атаку Украины на Рязанский НПЗ

"В зоне нашей ответственности это касалось, например, Купянского и Великобурлуцкого направлений. Это не означает, что враг там затих. Наоборот, на Великобурлуцком направлении мы наблюдали скопление войск недалеко от границы. Очевидно, противник хочет провести ротацию и в ближайшее время попытаться восстановить свои позиции", – пояснил пресс-секретарь.

В то же время Купянское направление остается зоной активных боевых действий. Кратковременное отсутствие непосредственных столкновений может быть связано с тем, что российским подразделениям необходимо пополнить силы и подготовиться к дальнейшим действиям.

Враг взял ''паузу'': Трегубов объяснил, что означает ''затишье'' на некоторых участках фронта. Карта

Карта боевых действий. Источник: Скриншот

Почему на фронте возникают кратковременные затишья

По словам пресс-секретаря, длительного затишья на линии боевого столкновения пока нет. Перерывы в активных боевых действиях могут длиться лишь день-два и зависеть от погодных условий или ситуации в конкретных российских подразделениях.

"Сейчас речь не идет о каких-то длительных паузах на линии боевого столкновения. Может быть лишь отдельное сутки, на которые влияют либо изменение погодных условий, либо конкретная ситуация в той или иной российской структуре, требующая короткой паузы на сутки-два, но не больше", – подчеркнул Трегубов.

Напомним, российские войска накапливают силы на Великобурлукском направлении, которое пока остается наименее активным участком фронта. Начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов отметил, что там может произойти некоторое оживление боевых действий.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины постепенно сокращают российский плацдарм к северу от Купянска Харьковской области. В то же время оккупанты продолжают пытаться штурмовать украинские позиции на восточном берегу реки Оскол.

Похожие темы
Война в УкраинеВойны России против УкраиныРоссия - страна-агрессорвоенныеВооруженные Силы УкраиныУкраинаКупянск
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться