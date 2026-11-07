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Враг запустил "Бандероли" по Харькову: горят авто, повреждены дома и троллейбусы

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
3,7 т.
Враг запустил "Бандероли" по Харькову: горят авто, повреждены дома и троллейбусы
Армия России запустила Бандероли по Харькову. Источник: ГСЧС / Иллюстративное фото

Российская армия нанесла удары по Харькову беспилотниками типа "Бандероль". В результате атаки возник пожар в промышленном здании, загорелись около десяти автомобилей.

Также повреждены многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. О последствиях вражеского обстрела сообщил городской голова Игорь Терехов.

Каковы последствия атаки на Харьков

Сначала мэр сообщил о попадании вражеского дрона в крышу девятиэтажного жилого дома в Киевском районе города. Также было известно об ударе "Бандеролью" по Немышлянскому району и еще одном попадании в Слободском районе.

Позже, согласно уточненной информации Ситуационного центра, оба удара по городу произошли в Слободском районе.

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В результате атаки загорелось промышленное здание и около десяти автомобилей. Кроме того, повреждены многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов.

Враг запустил ''Бандероли'' по Харькову: горят авто, повреждены дома и троллейбусы

Публикация. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Харькову. В Немышлянском районе атаковали переход между корпусами одного из медицинских учреждений. В результате вражеского удара ранения получили 73 человека.

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыОбстрел ХарьковаХарьковракета "Бандероль"
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