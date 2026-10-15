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Враг запустил по Украине 138 ударных беспилотников: в Военно-воздушных силах сообщили, сколько удалось сбить

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
icon 2,2 т.
Враг запустил по Украине 138 ударных беспилотников: в Военно-воздушных силах сообщили, сколько удалось сбить
Работают силы ПВО. Источник: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска в течение дня 15 октября запустили по Украине 138 ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 125 из них.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины в официальном Telegram-канале. По предварительным данным военных, среди уничтоженных дронов было 79 реактивных беспилотников.

Враг запустил по Украине 138 ударных беспилотников: в Военно-воздушных силах сообщили, сколько удалось сбить

ПВО сбило и подавило 125 БПЛА. Источник: t.me/kpszsu

Дневная атака

Противник атаковал Украину с 7:30 до 18:00. Для нанесения ударов российские войска использовали 138 беспилотников, в том числе 90 реактивных, а также дроны типа "Гербера" и других типов.

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Украинская противовоздушная оборона сбила 125 целей. Это примерно 91% от общего количества запущенных беспилотников.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве Украины оставались до четырёх ударных беспилотников. Воздушные силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Враг запустил по Украине 138 ударных беспилотников: в Военно-воздушных силах сообщили, сколько удалось сбить

ПВО сбило и подавило 125 БПЛА. Источник: t.me/kpszsu

Напомним, 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Кировоградской области, в частности по Кропивницкому. В результате обстрела в областном центре погибли два человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 15 октября российская оккупационная армия продолжила наносить удары по Днепропетровской области. Враг нанес удары по частным домам и предприятиям.

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