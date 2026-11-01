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Вражеские БПЛА атаковали Черновцы: есть попадания и падение обломков, несколько человек ранены. Видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
2,1 т.
Вражеские БПЛА атаковали Черновцы: есть попадания и падение обломков, несколько человек ранены. Видео
Вражеские БПЛА атаковали Черновцы. Источник: российские медиа

В течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцах. Вследствие атаки в областном центре пострадали двое мирных жителей.

Также зафиксирован пожар и повреждение административного здания. Об этом в Telegram сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук.

Последствия террора

По информации мэра города, в результате первой волны атаки на территорию Черновцов упали обломки сбитого вражеского беспилотника. После уточнения информации о последствиях атаки стало известно о разрушениях и пострадавших.

Кличук проинформировал, что в областном центре повреждено административное здание, пожар оперативно локализован. Также он сообщил, что два человека получили незначительные травмы, однако позже уточнил, что пострадал только один человек.

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Еще через некоторое время в городе было зафиксировано еще одно попадание вражеского БПЛА в том же районе, который атаковали ранее. В этом эпизоде обошлось без пострадавших.

Подробности о последствиях атаки

В областной военной администрации уточнили, что российская армия атаковала регион тремя беспилотниками. Глава ОВА Руслан Осипенко заявил, что врезультате попадания двух БПЛА в Черновцах повреждено административное гражданское помещение. На месте падения обломков возник пожар. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

67-летний мужчина получил осколочные ранения. Ему предоставили первичную медицинскую помощь и госпитализировали. Еще один вражеский беспилотник уничтожили мобильные огневые группы вблизи Черновцов. Жертв, пострадавших и разрушений там не зафиксирован.

В комментарии "Суспільне Чернівці" гендиректор больницы скорой медицинской помощи Богдан Литвин сообщил, что 67-летний мужчина, получил осколочные ранения в результате атаки российских беспилотников.

В больницу мужчину привезли ориентировочно в 12:09. Медики его обследовали и предоставили помощь. По словам гендиректора, показаний для госпитализации мужчины не было.

Напомним, ночью и утром 1 ноября российские захватчики терроризировали Ривнненскую область с воздуха. Один из вражеских дронов попал в частный жилой дом, вспыхнул пожар. Пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября россияне авиаударом уничтожили здание горсовета в Краматорске. Оно было "центральным символом украинской государственности" в городе, за который сейчас идут ожесточенные бои.

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыЧерновцыБПЛА
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