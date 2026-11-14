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Воскресенка – наша! Украинские военные опровергли фейк россиян о захвате населенного пункта в Запорожской области

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
1,6 т.
Воскресенка – наша! Украинские военные опровергли фейк россиян о захвате населенного пункта в Запорожской области
Воскресенка в Запорожской области остается украинской. Источник: иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Поселок Воскресенка Запорожской области, несмотря на заявления оккупантов о якобы его захвате, остается под контролем Сил обороны Украины. Более того, населенный пункт расположен более чем в 20 километрах от линии боевого соприкосновения.

Военнослужащие 142 отдельной механизированной бригады группировки войск "Юг" записали видео в поселке и развернули украинский флаг. Об этом 14 ноября сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Что говорят военные

"До конца октября оккупанты планировали существенно прорвать нашу полосу обороны. Не сумев реализовать этот замысел, россияне создают для своего командования иллюзию продвижения в направлении Запорожья. На самом же деле Воскресенка находится глубоко в нашем тылу", – сообщили украинские защитники.

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В подтверждение этого военнослужащие 142-й отдельной механизированной бригады записали видео непосредственно в населенном пункте и развернули там украинский флаг.

"Российское командование в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное и создать иллюзию продвижения на фронте", – объяснили воины волну российских фейков о якобы захвате поселка.

О чем речь

В Запорожской области есть сразу две Воскресенки. Первый поселок – на правом берегу реки Верхняя Терса (выше по течению на расстоянии 1,5 км расположено село Барвиновка, ниже по течению на расстоянии 3 км расположено село Заливное).

Он расположен в 74 км от областного центра.

Воскресенка – наша! Украинские военные опровергли фейк россиян о захвате населенного пункта в Запорожской области

Воскресенка на актуальной карте войны. Источник: скриншот

Второй – в Пологовском районе области. Он находился под российской оккупацией с марта 2022 года. Однако в сентябре текущего года стало известно, что и эта Воскресенка в результате контрнаступления была освобождена и сейчас контролируется Украиной.

А в целом Силы обороны по итогам последних наступательных операций восстановили контроль над более чем 800 квадратными километрами украинской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники объяснили логику контрнаступательных операций: военное командование при планировании наступательных операций должно прежде всего оценивать шансы на достижение конкретного результата. Поэтому для проведения контрнаступления выбирают те участки фронта, где Силы обороны имеют реальные возможности для успеха, а не просто пытаются атаковать противника на самых сложных направлениях.

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