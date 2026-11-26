Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск-Эко" в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ. Поражение произошло в ночь на 26 ноября.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, отметив, что атака на этот объект является повторной. "Дважды в десятку", – заявили в Telegram-канале ведомства.

Удары удалось нанести по ключевым производственным мощностям, резервуарному парку и транспортным трубопроводам. В результате обстрела на предприятии разгорелся пожар.

"НПЗ мощностью до 5,2 миллиона тонн переработки нефти в год производит бензин, дизель и мазут, которые Россия использует, в частности, для обеспечения своей армии.

Новая атака пришлась на период восстановления завода после предыдущих поражений – теперь российской военной машине придется терять время и темпы в своих преступных планах", – отметили в ГУР МО.

Напомним: в сети ранее сообщали об этом обстреле. СМИ заявляли, что на заводе, вероятно, были повреждены установка атмосферной дистилляции нефти, трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции, резервуары для хранения и связанные с ними трубопроводы. На территории произошли пожары и разлив нефтепродуктов.

Он является ближайшим российским НПЗ к временно оккупированному Крыму. Производит бензин, нефть, керосиновую фракцию, вакуумный газойль, мазут и прочее, перерабатывая до 5,2 млн тонн нефтепродуктов в год. В 2024-м россияне отправили на экспорт 4,111 млн тонн продукции этого НПЗ.

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Предыдущий успешный обстрел "Славянска-Эко" произошел ночью 13 сентября. Его провели воины Главного управления разведки в сотрудничестве с Силами обороны.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в ноябре темпы переработки нефти на предприятиях Российской Федерации упали до самого низкого уровня за более чем 20 лет. По состоянию на понедельник, 23 ноября, общий объем переработки на НПЗ РФ составлял от 2,6 до 2,7 миллиона баррелей в день – примерно вдвое меньше, чем 30 октября.