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Воевали на стороне России: Уганда заявила о гибели или исчезновении в Украине десятков своих граждан

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
636
Воевали на стороне России: Уганда заявила о гибели или исчезновении в Украине десятков своих граждан
Граждан африканских стран обманом заманивают в РФ и отправляют на фронт. Источник: The Investigator News/коллаж OBOZ.UA

Не менее 27 граждан Уганды, завербованных в российскую армию для участия в войне против Украины, погибли или считаются погибшими. Из них 11 угандийцев официально признаны погибшими, а тела еще 16 граждан не удалось найти – в частности, их нет и среди военнопленных.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на письмо посольства Уганды в Москве Министерству иностранных дел страны.

В угандийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что получили эту информацию от Министерства иностранных дел России через дипломатическую ноту. Представитель МИД Уганды подтвердил подлинность этого письма.

11 граждан официально признаны погибшими

В письме посольства приведены имена 11 угандийцев, гибель которых подтверждена. Еще 16 граждан считаются погибшими, однако их тела пока не удалось найти.

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В посольстве отметили, что поиски проводили, в частности, среди военнопленных, однако информации о местонахождении этих людей не обнаружили. Reuters отмечает, что в документе не приведено дополнительных подробностей об обстоятельствах их гибели или исчезновения.

Рональд Б. из Уганды прокомментировал сообщение Reuters. Он опубликовал фотографию своего брата в российской военной форме, который также был завербован РФ и погиб на войне.

"Мой брат – среди погибших", – подписал Рональд фото.

Воевали на стороне России: Уганда заявила о гибели или исчезновении в Украине десятков своих граждан

Скриншот. Источник: @ronaldross3

Африканцев вербуют в российскую армию

Сообщения о том, что граждан африканских стран заманивают в Россию обещаниями трудоустройства, а вместо этого отправляют на линию фронта в Украине, появляются все чаще. Это вызвало возмущение в таких странах, как Кения, Гана и Южно-Африканская Республика.

В прошлом году Украина заявляла, что на ее территории на стороне российских войск воевали более 1400 граждан примерно из трех десятков африканских стран, причем часть из них, по украинским данным, завербовали обманом.

Россия отвергает обвинения в незаконной вербовке

Российские власти отрицают незаконную вербовку граждан африканских стран для участия в войне против Украины. Посольство России в Кампале не ответило на запрос Reuters об информации о погибших угандийцах.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия резко нарастила вербовку граждан африканских стран в свою армию, пытаясь компенсировать нехватку личного состава и значительные потери в войне против Украины. Иностранцев заманивают обещаниями работы и высоких зарплат, в частности в сфере общественного питания или транспорта, умалчивая о риске отправки на фронт.

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