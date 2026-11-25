Российский реактивный дрон-камикадзе типа "Герань" впервые был обезврежен лазерной установкой Blysk украинской частной противовоздушной обороны. Вражеская цель пыталась атаковать нашу критическую инфраструктуру.

Видео дня

Об этом 25 ноября рассказал Сергей ("Флеш") Бескрестнов, специалист в области военных радиотехнологий и внештатный советник президента Украины. В своем Telegram-канале он поделился соответствующим видео.

Точное место, как и дата сбития беспилотника, не сообщаются.

Бескрестнов отметил, что подобное сбитие произошло впервые в мире.

Лазерные установки ПВО Blysk производит украинская оборонная компания Carmine Sky. Одна из них была установлена для защиты объекта критической инфраструктуры и уже продемонстрировала первые результаты в боевых условиях.

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Технологии лазерных комплексов противовоздушной обороны поддерживают госпрограммы "Частная ПВО" и Brave1. "Флеш" заявил, что разработками в сфере применения лазеров в Украине занимаются несколько предприятий.

"Лазерные технологии очень сложные и финансово затратные, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости.

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Пока еще рано говорить о серийном производстве лазера. Продолжаются испытания, во время которых лазеры защищают критические объекты инфраструктуры", – написал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские реактивные "Шахеды" могут приближаться к цели почти бесшумно: перед ударом они выключают двигатель и преодолевают последний участок маршрута по инерции. Кроме того, в последнее время фиксируют попытки подлетать к целям на чрезвычайно малой высоте, чтобы оставаться вне зоны обнаружения украинских радаров.