Жители временно оккупированного Крыма не могут выехать с полуострова через Керченский мост после украинских ударов. Сейчас выезд через переправу заблокирован, а люди ждут инструкций о дальнейших действиях.

Видео дня

Об этом сообщили OSINT-аналитики проекта Exilenova+ в своем Telegram-канале. Они опубликовали видео, на котором местные жители рассказывают о ситуации и жалуются на невозможность покинуть полуостров.

"Словом, такая ситуация. Крымский мост закрыт, собралось множество машин. И мы все стоим, ждем", – говорит женщина на видео.

Проблемы с выездом возникли после серии ударов по Керченскому мосту 16 и в ночь на 17 ноября. В результате многочисленных попаданий обрушился арочный пролет автомобильной части длиной более 270 метров, а также повреждена часть дорожного полотна.

Из-за разрушений автомобильное и железнодорожное движение по переправе полностью остановлено. Также приостановлено судоходство через Керченский пролив.

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Россияне возмущены разрушениями

Керченский мост считался одним из наиболее защищенных объектов России. Для его прикрытия оккупанты разместили комплексы С-400, "Панцирь", "Тор" и "Бук", средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и патрульные корабли ФСБ. Кроме того, на воде установили дополнительные заграждения.

Главные истории дня

Однако это не уберегло сооружение от повреждений. После украинских ударов российские провоенные блогеры возмущались работой ПВО и ненадежностью защиты стратегического объекта. Некоторые комментаторы даже признавали, что украинские мосты через Днепр намного прочнее Крымского.