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"Установили более 12 турелей": Зеленский о защите столицы от дронов

Иван Черленский
Иван Черленский
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icon 1,5 т.
"Установили более 12 турелей": Зеленский о защите столицы от дронов
Владимир Зеленский

В Киеве уже установили более 12 турелей для усиления защиты города от российских атак. При этом защита столицы от вражеских ударов должна быть многоуровневой и постоянно совершенствоваться.

Об этом 4 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, сообщает РБК-Украина. По словам главы государства, проект только набирает обороты.

"Начали устанавливать турели. 12 плюс уже установлены в столице", — сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что эффективная защита от воздушных атак требует комбинированного подхода. Один из его элементов — дроны-перехватчики, которых пока недостаточно.

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"Комбинированная защита. Только так. Плюс дроны-перехватчики, их пока мало. И не в том количестве, как хотелось бы... Все будет поступать", — отметил Зеленский.

Президент заявил, что Россия может менять тактику массированных атак, делая ставку не на количество, а на характеристики применяемого вооружения.

"Что касается массированных ударов, примерно таких, какие мы сейчас видим, я считаю, что они будут направлены не на количество, а на качество, переходя от использования обычных шахидов к максимальному применению реактивных", — сказал Зеленский.

Реактивные беспилотники движутся быстрее обычных ударных БПЛА, поэтому их сложнее обнаруживать и перехватывать. Именно поэтому Украина развивает несколько направлений противодействия таким воздушным целям.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что у России в запасе до 700 баллистических ракет и несколько тысяч других ракет. По его оценке, ежемесячно страна-агрессор производит около 130–140 баллистических ракет.

Президент также подчеркивал, что противодействовать этому нужно с помощью санкций, нанесения ударов по местам производства и хранения ракет и дронов, а также перекрытия цепочек поставок компонентов для российского оружия.

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