Вся территория в дыму: в России под удар крылатых ракет попал завод ''Энергия''. Первые фото и видео

Днем 25 октября в Липецкой области РФ прогремела серия мощных взрывов на фоне атаки ракет и беспилотников. Целью удара стал завод "Энергия" в городе Елец.

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После прилетов над территорией предприятия поднялся огромный столб дыма. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Еxilenova+.

Результаты операции

По информации очевидцев, по заводу ударили крылатые ракеты. Какой именно тип вооружения был использован для атаки, официально не сообщалось.

В то же время мониторинговые каналы писали, что украинские войска применили британские крылатые ракеты Storm Shadow. Как минимум несколько ракет достигли цели, что привело к сильному задымлению на территории предприятия.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал атаку на регион. Чиновник подтвердил, что атаке подверглась промышленная зона города Елец.

"Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Прошу жителей строго соблюдать меры безопасности при ракетной угрозе. Не выходите из укрытий до официального сигнала отбоя", – написал Артамонов.

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Что известно о предприятии

ПАО "Энергия" (Елец, Липецкая область) – один из ключевых стратегических объектов военно-промышленного комплекса РФ, обеспечивающий автономным электропитанием широкую номенклатуру российской военной техники и ракетного вооружения.

Это ведущий разработчик и производитель химических источников тока в РФ – первичных элементов, первичных батарей и аккумуляторов различного назначения. Завод входит в список системообразующих предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

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Предприятие является критически важным звеном в цепочке производства высокоточного оружия и современной военной техники РФ, так как специализируется на выпуске специализированных элементов питания, устойчивых к экстремальным нагрузкам и температурам.

1Завод производит химические источники тока и батареи для автономных систем наведения, бортовой электроники и систем подрыва ракетных комплексов. В частности, компоненты производства "Энергии" используются в элементах питания для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", а также для крылатых ракет различных типов (включая линейку "Калибр" и ракеты серии Х-101/Х-555).

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Напомним, 24 октября в российском городе Омске, расположенном более чем в 2500 км от границы Украины, прогремели взрывы. Украинские беспилотники поразили химический завод "Омский каучук" и логистический центр маркетплейса Ozon, на территории обоих объектов зафиксировали пожары.

Как писал OBOZ.UA, ранее в российском Орле прогремели взрывы. Сообщалось о попадании ракет в завод "Протон", который производит электронные компоненты для российского военно-промышленного комплекса.