Бежал от пыток в России, а теперь командует группой в ВСУ: история диверсанта из Нальчика

Муаз из Нальчика на Северном Кавказе прошел через российские застенки и тюрьмы, где его преследовали из-за религиозных убеждений. После освобождения он бежал в Украину, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к обороне нашего государства. Сейчас он командует группой в составе 33-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Видео дня

О пережитых пытках, побеге из России и боевом пути в Украине Муаз рассказал в интервью на YouTube-канале "Бутусов Плюс". Он также поделился историями боевых операций, в частности в Киевской, Донецкой, Харьковской областях и Курской области.

Преследования и пытки в России

По словам Муаза, он принял ислам в 2012 году по собственному желанию. Однако в России, как утверждает мужчина, после этого его взяли "на карандаш" и начали преследовать. Сначала его вызывали в отделения без объяснения причин, а затем начались угрозы и физическое насилие.

"Если тебя взяли на карандаш, то рано или поздно тебя либо посадят, либо убьют", – объяснил Муаз.

В 2014 году Муаза задержали после нападения на российских силовиков в его родном селе. Он утверждает, что не участвовал в этой операции, однако его задержали вместе с другими местными жителями и под пытками заставили подписать нужные следствию показания.

РЕКЛАМА

Мужчина рассказал, что во время задержания силовики подбросили ему боеприпасы и гранату, а позднее обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы и отправили отбывать наказание в Чувашию.

После освобождения Муаза задержали снова – на этот раз, по его словам, ему подбросили наркотики и оружие. Мужчине пытались вменить намерение выехать в Сирию, а суд назначил ему шесть лет лишения свободы. За это время он побывал в нескольких российских колониях, в частности в Чувашии, Татарстане, Оренбургской и Саратовской областях.

Главные истории дня

Муаз утверждает, что в местах лишения свободы мусульман систематически унижали, избивали и отправляли в карцеры. По его словам, один из сотрудников колонии даже предлагал ему принять христианство, обещая прекратить преследования.

"Тюремная система построена не для того, чтобы исправить человека, а чтобы его сломать", – рассказал военнослужащий.

РЕКЛАМА

Побег в Украину и начало войны

В 2021 году у Муаза обнаружили заболевание, которое давало основания для освобождения по состоянию здоровья. После выхода из колонии он снова начал получать угрозы. Мужчина поехал в Москву на лечение, а тем временем в его родной республике убили четверых его близких знакомых, которых, по его словам, до этого пытали.

Муаз считает, что сам тоже находился под угрозой убийства. Он решил не возвращаться домой и через посредников добрался до Украины. На тот момент, по его словам, он почти ничего не знал о ситуации в стране.

РЕКЛАМА

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Муаз взял рюкзак и отправился воевать. Сначала он присоединился к добровольческому батальону "Крым". Вместе с побратимами действовал на белорусском направлении, в частности в районах Матыжина и Севериновки в Киевской области, выполняя разведывательные и диверсионные задачи.

РЕКЛАМА

"Я взял рюкзак, положил туда вещи, закрыл дверь – и только через два месяца попал обратно в квартиру", – вспомнил Муаз.

Позже его группа участвовала в боях за Бахмут, действовала на Клещеевском и Харьковском направлениях, а также заходила в Курскую область во время украинской операции.

Спасал мирных жителей и получал ранения

Одну из операций, которую Муаз особенно запомнил, провели в Харьковской области. Его группа должна была эвакуировать мирных жителей из населенного пункта, часть которого находилась под контролем российских войск. Чтобы добраться до людей, украинские военные переоделись в форму противника и прошли мимо российских позиций.

РЕКЛАМА

Во время эвакуации группа наткнулась на минное поле. В результате взрыва двое побратимов Муаза получили тяжелые ранения, а сам он получил осколочное ранение шеи. Один из мирных жителей погиб, однако остальных людей удалось вывести.

Муаз объяснил, что рисковал ради мирных жителей, ведь украинские военные защищают страну именно ради людей, а не территории.

РЕКЛАМА

"А ради чего мы тогда здесь находимся, если не ради обычных людей? Метр земли мне ничего не даст. Для нас важны люди", – подчеркнул он.

За время службы мужчина, по его словам, получил четыре ранения и пережил около шести контузий, две из которых были тяжелыми.

Командует группой и развивает ее направление

Позже Муаз вместе с побратимами присоединился к 33-му отдельному штурмовому полку. Он объяснил, что выбрал это подразделение из-за доверия к командирам, с которыми был знаком еще с первых лет полномасштабной войны.

РЕКЛАМА

На новом месте мужчина начал развивать группу для выполнения задач с применением беспилотников. Военные прошли обучение работе с разведывательными и ударными дронами. По словам Муаза, подразделение получило, в частности, беспилотный летательный аппарат Vector стоимостью около 300 тысяч евро.

Сейчас его группа работает на Донецком направлении и наносит удары по целям в глубине российской обороны. Муаз подчеркивает, что современная война быстро меняется, поэтому военные должны постоянно учиться и осваивать новые технологии.

РЕКЛАМА

Говоря о будущем, Муаз отметил, что хотел бы увидеть распад России и вернуться на Кавказ. В то же время он не исключает, что останется жить в Украине, поскольку ему нравятся украинская природа и люди.

Как писал OBOZ.UA, сын сотенного УПА Мирослава Симчича Игорь добровольно вступил в войска в 2022 году. Сейчас он служит в 3-й отдельной штурмовой бригаде, где отвечает за моральное состояние военнослужащих. Сам Симчич рассказал, как история семьи и пример отца повлияли на его решение встать на защиту Украины.