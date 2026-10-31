Потери армии Путина убитыми и ранеными могут достигать 2,1 млн: в The Economist привели цифры

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла от 374 до 770 тысяч военнослужащих убитыми. Вместе с ранеными совокупные потери оккупационных войск составляют от 1,4 до 2,1 млн человек.

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Такие данные приведены в обновленной статистической модели британского издания The Economist. Журналисты пересмотрели предыдущие оценки и проследили динамику потерь российской армии с начала полномасштабной войны.

Как менялось число погибших российских военнослужащих

По оценкам The Economist, число погибших в российской армии за последние месяцы существенно выросло.

В частности, с мая 2026 года нижняя граница оценки увеличилась на 94 тысячи человек, а верхняя – на 252 тысячи. В целом за 15 месяцев исследований минимальная оценка числа погибших почти удвоилась, тогда как максимальная выросла в 2,2 раза.

Для сравнения, в июле 2025 года The Economist оценивал количество погибших российских военнослужащих в 190–350 тысяч. В мае 2026-го этот показатель составлял уже 280–518 тысяч человек.

Из-за засекреченности официальных данных о потерях российской армии The Economist применяет комплексный подход к их оценке. Издание объединяет информацию западных разведывательных служб, оборонных ведомств и независимых исследователей с данными собственного трекера боевых действий. Он ежедневно отслеживает ситуацию на линии фронта и интенсивность боевых столкновений.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным Генерального штаба ВСУ, только за сутки 30 октября украинские воины ликвидировали 1670 российских захватчиков. На утро 31 октября общее количество потерь России в личном составе с начала полномасштабного вторжения достигло 1 588 170 человек, согласно подсчетам украинского командования.

За этот же период Силы обороны уничтожили 19 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства ПВО и 1663 беспилотника оперативно-тактического уровня.

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В то же время в мае этого года BBC совместно с российским изданием "Медиазона" и командой волонтеров установили имена 223 539 российских военнослужащих, ликвидированных во время войны против Украины. Для этого исследователи проанализировали открытые источники, в частности некрологи, фотографии с кладбищ и военных мемориалов, а также данные государственных реестров.