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Потери армии Путина убитыми и ранеными могут достигать 2,1 млн: в The Economist привели цифры

Иван ЧерленскийИван Черленский
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1,0 т.
Потери армии Путина убитыми и ранеными могут достигать 2,1 млн: в The Economist привели цифры
Место захоронения российских оккупантов, ликвидированных во время войны против Украины. Источник: GettyImages

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла от 374 до 770 тысяч военнослужащих убитыми. Вместе с ранеными совокупные потери оккупационных войск составляют от 1,4 до 2,1 млн человек.

Такие данные приведены в обновленной статистической модели британского издания The Economist. Журналисты пересмотрели предыдущие оценки и проследили динамику потерь российской армии с начала полномасштабной войны.

Как менялось число погибших российских военнослужащих

По оценкам The Economist, число погибших в российской армии за последние месяцы существенно выросло.

В частности, с мая 2026 года нижняя граница оценки увеличилась на 94 тысячи человек, а верхняя – на 252 тысячи. В целом за 15 месяцев исследований минимальная оценка числа погибших почти удвоилась, тогда как максимальная выросла в 2,2 раза.

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Для сравнения, в июле 2025 года The Economist оценивал количество погибших российских военнослужащих в 190–350 тысяч. В мае 2026-го этот показатель составлял уже 280–518 тысяч человек.

Из-за засекреченности официальных данных о потерях российской армии The Economist применяет комплексный подход к их оценке. Издание объединяет информацию западных разведывательных служб, оборонных ведомств и независимых исследователей с данными собственного трекера боевых действий. Он ежедневно отслеживает ситуацию на линии фронта и интенсивность боевых столкновений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным Генерального штаба ВСУ, только за сутки 30 октября украинские воины ликвидировали 1670 российских захватчиков. На утро 31 октября общее количество потерь России в личном составе с начала полномасштабного вторжения достигло 1 588 170 человек, согласно подсчетам украинского командования.

За этот же период Силы обороны уничтожили 19 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства ПВО и 1663 беспилотника оперативно-тактического уровня.

В то же время в мае этого года BBC совместно с российским изданием "Медиазона" и командой волонтеров установили имена 223 539 российских военнослужащих, ликвидированных во время войны против Украины. Для этого исследователи проанализировали открытые источники, в частности некрологи, фотографии с кладбищ и военных мемориалов, а также данные государственных реестров.

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