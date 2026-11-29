По итогам ноября 2026 года потери личного состава российских оккупационных войск превысят отметку в 65 тысяч человек. Такой показатель станет абсолютным месячным антирекордом за все время полномасштабного вторжения.

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Текущие ежемесячные потери россиян превзошли исторические масштабы прошлых конфликтов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Масштабы потерь личного состава

По словам эксперта, в течение всего месяца наблюдалась стабильная динамика, указывающая на преодоление порога в 60 тысяч ликвидированных и раненых оккупантов, однако на четвертой неделе ноября показатель уверенно приблизился к 65 тысячам.

Коваленко подчеркнул, что текущие ежемесячные потери российской армии превзошли исторические масштабы прошлых конфликтов. За один месяц в Украине РФ теряет больше солдат, чем составляли официальные потери Советской армии за весь период афганской кампании.

Кроме того, ноябрьские потери превысили официальные данные о потерях ВС РФ за время первой и второй Чеченских войн вместе взятых.

Логистический локдаун и рекорды в технике

Помимо живой силы, российская армия в ноябре столкнулась с беспрецедентным уничтожением автомобильного транспорта. По состоянию на 29 ноября потери врага в этой категории уже составили 13 186 единиц.

Коваленко отметил, что в последнюю неделю ноября россияне теряли от 500 до 600–650 единиц автомобильной техники, что явно указывает на то, что по итогу месяца этот показатель будет превышать 14 тысяч.

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Эксперт обратил внимание, что Силам обороны удается поддерживать такие темпы поражения вражеской логистики несмотря на ухудшение погодных условий и технические ограничения в работе систем спутниковой связи Starlink и Starshield.

По оценке Коваленко, вместо территориальных успехов российская армия в ноябре установит сразу два исторических антирекорда по потерям, что загоняет оккупационные войска в логистический и оперативный тупик.

Главные истории дня

Напомним, украинские удары большой дальности все больше подрывают способность РФ обеспечивать внутренние потребности в топливе. Купить бензин россияне могут не везде, в ряде регионов и крупных городов наблюдается дефицит бензина, на АЗС вводят ограничения.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ISW предупреждали, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Молдове, чтобы сорвать ее выход из СНГ.