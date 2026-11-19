Министерство обороны России акцентирует внимание на успехах в наборе контрактников, несмотря на реальное снижение темпов вербовки и рост потерь на фронте. Таким образом российские власти пытаются снизить тревожность в обществе по поводу возможной новой волны мобилизации.

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Независимые оценки свидетельствуют о замедлении притока новобранцев с начала 2026 года, даже несмотря на существенное увеличение денежных стимулов. Об этом пишет Институт изучения войны.

Официальные заявления минобороны РФ

Российское ведомство 17 ноября отчиталось о выполнении плана по набору в армию на 2026 год на 89,3%, а в Силы беспилотных систем – на 98,7%. В ISW полагают, что Москва использует эти показатели как аргумент в пользу того, что страна способна комплектовать войска добровольцами и не нуждается в очередном частичном призыве резервистов. Однако эксперты института считают официальную статистику ведомства завышенной.

По подсчетам экономиста Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, основанным на данных Минфина РФ, за первые девять месяцев 2026 года контракты с Минобороны подписали около 263 тысяч человек. Этот показатель почти на 10% ниже прогнозов на 2025 год.

Средний темп набора в период с января по сентябрь составлял около 1000 человек в сутки. К началу сентября 2026 года средний размер региональной единовременной выплаты за подписание контракта вырос примерно до 2,34 миллиона рублей (около 28 400 долларов США).

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Соотношение потерь и пополнения

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которые приводят аналитики, потери российской армии в 2026 году уже превысили 420 тысяч человек – в среднем по 1307 человек ежедневно.

При этом интенсивность потерь к концу года заметно возросла. Октябрь 2026 года стал для российских войск месяцем с самыми высокими потерями за все время полномасштабного вторжения, а в ноябре среднесуточный показатель достиг 2269 человек. В ISW подчеркивают, что ежедневные потери продолжают опережать темпы набора, а высокие финансовые бонусы больше не обеспечивают достаточного притока контрактников для восполнения убыли личного состава.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне постоянной угрозы мобилизации в третьем квартале 2026 года количество россиян, выехавших в Сербию, Грузию и Армению, достигло самого высокого показателя за весь период наблюдений. Эти страны считаются популярными направлениями для жителей России, выбирающих антивоенную эмиграцию.