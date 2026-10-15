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Потери России в войне с начала 2026 года превысили 350 тыс.: Генштаб назвал самый кровопролитный месяц

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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Потери России в войне с начала 2026 года превысили 350 тыс.: Генштаб назвал самый кровопролитный месяц
В Генштабе озвучили новые данные о потерях врага. Источник: росСМИ

С начала 2026 года потери российской армии в войне против Украины составили 350 260 военнослужащих. Наибольшие потери личного состава оккупанты понесли в сентябре.

Тогда этот показатель превысил 46 тыс. человек. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

В сентябре 2026 года потери российских войск составили 46 230 военнослужащих. Это самое большое количество за один месяц с начала года.

Динамика потерь российской армии в течение 2026 года была следующей:

  • В январе российские войска потеряли 31 710 военнослужащих, в феврале — 26 090, в марте — 31 960, а в апреле — 32 980 человек.
  • В мае этот показатель составил 33 760 военнослужащих, в июне — 39 290, в июле — 42 860, а в августе — 42 020 человек.
  • В сентябре потери выросли до 46 230 военнослужащих.
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Наименьший месячный показатель с начала 2026 года, согласно приведенным данным, был зафиксирован в феврале – 26 090 человек. В дальнейшем потери российской армии преимущественно росли, достигнув максимума в сентябре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 14 октября украинские воины уничтожили ещё 1880 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 559 230 человек.

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