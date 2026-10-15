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"Видно по отчетам": стало известно, возобновилась ли работа военной версии Starlink в Украине

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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"Видно по отчетам": стало известно, возобновилась ли работа военной версии Starlink в Украине
Работа Starshield в движении возобновилась. Источник: Генштаб ВСУ

Работа военной версии спутниковой связи Starlink – Starshield – в Украине возобновилась и продолжается. Это подтверждают отчеты украинских подразделений.

В то же время Министерство обороны продолжает выяснять причины и обстоятельства ограничений, введенных накануне. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в ведомстве.

Работа Starshield в полевых условиях возобновилась

"На данный момент работа Starshield в полевых условиях возобновилась и продолжается, мы фиксируем это по отчетам подразделений", – сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

Минобороны выясняет причины ограничений

Несмотря на возобновление работы Starshield в движении, Министерство обороны продолжает коммуникацию для выяснения всех причин и обстоятельств ограничений, введенных накануне.

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Что известно об ограничениях Starshield

14 октября советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщили, что SpaceX ввела ограничение скорости до 100 миль в час – примерно 160 км/ч – для терминалов, подключенных к сети Starshield.

Starshield – это военная версия спутниковой сети Starlink, разработанная SpaceX для государственного использования. Она обладает более высоким уровнем защиты и устойчивости к помехам, тогда как обычный Starlink предназначен преимущественно для гражданских и коммерческих нужд.

До введения ограничений украинские войска могли запускать беспилотники со скоростью более 160 км/ч, используя Starshield.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск 14 октября заявил, что решения относительно скорости и ограничений использования Starshield находятся в компетенции американских военных и, в конечном счете, президента США Дональда Трампа. В то же время Starlink является коммерческой услугой, которую контролирует SpaceX.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в ответ сообщил, что SpaceX восстановила возможность подключения украинских терминалов Starlink на скорости до 160 км/ч. При этом он подчеркнул, что полная отмена ограничений скорости Starshield имеет решающее значение для обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ограничения скорости спутниковой связи Starshield компании SpaceX могут затруднить перехват российских реактивных беспилотников и нанесение украинских ударов средней дальности. В ISW отметили, что эти изменения могут ослабить украинскую противовоздушную оборону и поставить под угрозу операции против российской логистики.

В то же время российский военный блогер, связанный с Кремлем, признал, что ситуация создает для российских сил "окно возможностей" для ударов по украинской инфраструктуре.

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