Украинская компания DroneMate AI создала первые тестовые образцы микрокомпьютера DMCM-5. Он должен стать альтернативой Raspberry Pi Compute Module 5, которых производителям дронов уже не хватает.

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Разработка должна покрыть нехватку компонентов для украинских производителей дронов и расширить возможности беспилотников. Об этом в интервью "Милитарному" рассказал CEO DroneMate AI Дмитрий Ковтун.

Что известно

Украинская компания DroneMate AI изготовила первые тестовые образцы микрокомпьютера DMCM-5, который является альтернативой популярному Raspberry Pi Compute Module 5.

По словам Ковтуна, производителям дронов уже не хватает компьютеров Raspberry Pi в нужном количестве.

"Новый модуль DMCM-5 выполняет роль "мозга" беспилотника и полностью совместим с Raspberry Pi Compute Module 5 – его можно устанавливать на дроны вместо оригинала без переделки плат", – говорится в материале.

Пока модуль работает на китайском процессоре, что является бюджетным решением для массовых дронов. Однако команда уже разрабатывает аналог на европейском процессоре, чтобы отказаться от компонентов из КНР и иметь возможность экспортировать продукцию.

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В чем отличие украинского микрокомпьютера

Украинская разработка имеет встроенный нейропроцессор на 6 TOPS. Он позволяет запускать нейросети для распознавания целей и автономной работы без подключения дополнительных ускорителей.

Также по просьбе военных инженеры вернули в модуль аналоговый видеовыход, который был в четвертом поколении Raspberry Pi, но исчез в пятом.

В Украине создали собственный микрокомпьютер, чтобы закрыть дефицит деталей. Источник: militarnyi

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