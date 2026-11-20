Российско-украинская война давно получила статус высокотехнологичной. От наращивания количества и возможностей различных дронов и НРК зависит успех боевых операций, приборы ночного видения сделали ведение боевых действий круглосуточным, а внедрение терминалов спутниковой связи расширяет возможности ударов вглубь территории противника и позволяет иметь стабильный интернет даже на переднем крае.

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Впрочем, ни одна технология не способна заменить пехотинца. Там, где стоит пехота, начинается линия боевого соприкосновения. Пехотинцы отбивают, зачищают и закрепляются на позициях. Штурмовые действия – без сомнения, самая тяжелая и рискованная задача подразделений. Для этого в рядах Сил обороны появилась новая боевая единица – отдельные штурмовые полки. Об их истории и боевом пути – в материале.

Кризис в ВСУ

Хотя официально штурмовые полки сформировались уже во время полномасштабной войны, их истоки уходят в далекий 2014 год. После Революции достоинства и начала российской агрессии на востоке Украины Вооруженные силы переживали период кризиса.

На бумаге численность армии составляла 100 тысяч военнослужащих, реально боеспособными оставались около десятой части – 9000 человек. Бригады не были полностью укомплектованы, а большая часть техники была неисправна. К тому же недавнее бегство высшего военного и политического руководства фактически парализовало управление ВСУ.

В то время одно за другим создавались добровольческие формирования, которые, несмотря на общий хаос в рядах армии, отправлялись на восток и оказывали сопротивление оккупантам. Вместо финансирования из бюджета эти соединения полагались на волонтерскую помощь и собственные связи, а их организация отличалась от штатных частей ВСУ.

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1 ОШП

Одним из таких подразделений стал ДУК "Правый сектор". В июле 2014 года на базе 5 отдельного батальона создали штурмовую роту, которая стала предшественницей 1 отдельного штурмового полка. А уже менее чем через год его возглавил Дмитрий "да Винчи" Коцюбайло, имя которого ОШП носит сейчас. Под его руководством бойцы участвовали в боях в Донецкой и Луганской областях, в частности в районе Карловки, Песков, Савур-Могилы, Авдеевки и за Донецкий аэропорт. Через год после создания, в августе 2015 года, рота отделилась от 5 батальона ДУК и стала самостоятельной единицей корпуса.

Главные истории дня

С началом большой войны география боев подразделения, которое до этого действовало преимущественно в Донецкой области, сильно изменилась. Военнослужащие выполняли задачи на Киевском, Купянском, Запорожском, Лиманском и Кураховском направлениях. Активное участие они также принимали в Слобожанском контрнаступлении, в результате которого освободили Купянск, Изюм, Балаклею и еще множество населенных пунктов.

Изменилась и организационная структура. Новые вызовы на поле боя требовали увеличения численности, привлечения новых специалистов и взаимодействия с регулярными воинскими частями. В апреле 2022 года в результате объединения 1 штурмовой роты под командованием Коцюбайло и подразделения "Гонор" Сергея Филимонова был создан батальон "Вовки да Винчи", который стал частью 7 центра Сил специальных операций. Однако уже через полгода, в октябре, батальон вошел в состав вновь созданной 67 отдельной механизированной бригады ДУК.

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Свое имя в историю российско-украинской войны "Вовки да Винчи" навсегда вписали в 2023 году благодаря обороне "Дороги жизни" – трассы Бахмут – Часов Яр – Хромово, которая была единственной артерией украинского гарнизона для эвакуации раненых и доставки боеприпасов и провизии.

После гибели боевого командира Дмитрия "да Винчи" Коцюбайло батальон претерпел организационные изменения. В феврале 2024 года заместитель начальника разведки 1 ОШБ 67 ОМБр Сергей Филимонов и глава медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова заявили о переходе "волков" в состав 59 мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка. При этом часть бойцов осталась. По словам Филимонова, распад произошел из-за желания вновь назначенного командира списаться из армии. Но нынешний командир 1 ОШП Дмитрий "Перун" Филатов настаивает: разошлись из-за разных взглядов на подходы к войне.

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После раскола 1 батальон продолжил удерживать позиции на самых горячих направлениях, в частности на Купянском. В феврале 2024 года россияне уже более полугода пытались восстановить свои позиции вблизи города, деоккупированного 1,5 года назад. Продвинувшись в районе сел Крохмальное и Табаевка, захватчики стремились взять Купянск "в клещи". Именно сюда 1 ОШБ перебросили тогда для стабилизации ситуации.

"Вблизи Табаевки противник добился успеха, занял довольно большой участок фронта. Мы прибыли сюда для восстановления позиций. На данный момент сама линия стабилизирована [...] Наша основная задача – проводить штурмовые действия и возвращать территории. На сегодняшний день мы продвинулись на километр в глубину и примерно на километр в ширину", – подводил тогда промежуточные итоги операции командир батальона.

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В апреле 2025 года батальон официально расширили до полка. Это стала пятая реорганизация подразделения с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, на боеспособности это не сказалось. До осени этого года бойцы продолжают сдерживать врага под Покровском и вблизи Гуляйполя.

33 ОШП

В отличие от 1 ОШП, 33-й отдельный штурмовой полк сформировался уже во время большой войны, сначала как батальон – в декабре 2023 года. Впрочем, его основатель Валентин Манько также является выходцем из ДУК "Правый сектор".

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В 2014 году бывший аграрный бизнесмен создал собственный отряд для борьбы с сепаратистами на востоке Украины, а впоследствии стал заместителем командира Добровольческого украинского корпуса. Во время антитеррористической операции участвовал в боях за Новогродовку, Пески, Первомайское, Иловайск, Дебальцево и Донецкий аэропорт.

С началом полномасштабного вторжения Манько возглавил подразделение "Big cats", состоявшее из добровольцев. Бойцы обороняли Киевскую область, а впоследствии сотрудничали с Главным управлением разведки. Однако летнее контрнаступление 2023 года подразделение Манько встретило, уже будучи частью сухопутных войск, которыми тогда командовал Александр Сырский.

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Эксглавком и Валентин Манько знакомы еще с 2014 года. С тех пор между ними сложились крепкие рабочие отношения. А 8 лет спустя доверие Сырского к Манько достигло своего апогея.

Сразу после создания батальон удерживал позиции на Харьковском направлении. Бойцы подразделения штурмовали село Глубокое, а после прорыва россиян в мае 2024 года участвовали в обороне Липцев и штурме Волчанского агрегатного завода совместно с ГУР, в результате чего территорию предприятия освободили от захватчиков.

Однако самой значимой операцией для батальона стала курская в августе 2024 года. 33 ОШБ был среди первых подразделений, которые пересекли границу, вошли в Суджу и продвинулись вглубь территории страны-агрессора. Позже вели бои в районе Рубанщины, Михайловки, Мирного и Теткино. Командир подразделения так описывал роль 33 ОШП на Курщине

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"Мы взяли на Курщине невероятное количество пленных, перенесли войну к ним, перемололи все подразделения, оттянули войну со всего фронта – потому что не могли на 100% знать, что сможем удержать всю линию фронта", – отмечал Валентин Манько.

В декабре 2024 года, через год после формирования, 33 ОШБ официально расширили до полка. В то время военные выполняли задачи на Покровском участке, где отличились успешными операциями, в частности захватом вражеского блиндажа.

В следующем году полк переехал на не менее горячее направление фронта – Запорожское. Там бойцы полка участвовали в освобождении Малых Щербаков, остановили попытку прорыва оккупантов возле Доброполья и зачистили Тернуватое с соседним селом Придорожное. Тогда это помешало стратегическим планам РФ.

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"Оба населенных пункта расположены на западном берегу реки Гайчур (карта). В случае закрепления противника на западных берегах этой природной преграды, которая на сегодня является +/- линией боевого соприкосновения, перед врагом открываются широкие дальнейшие перспективы. Следующим естественным рубежом является река Верхняя Терса, а дальше – Запорожье", – описывал значение операции военный обозреватель Василий Пехньо.

225 ОШП

Пожалуй, наиболее боеспособным отдельным штурмовым полком является 225-й. Именно это подразделение 6 августа 2024 года прорвало российскую оборону в Курской области. Стремительный рейд застал противника врасплох.

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"Россияне были не готовы, на первой линии стояли срочники, молодые парни, которые еще жизни не видели, – они охотно сдавались в плен, сопротивление было минимальным. Контрактники и "Ахмат" сбежали первыми, а срочников бросили. Если сравнивать подготовку нашего батальона с противником, то подготовка и мотивация в нашем батальоне на порядок выше, чем у противника", – вспоминает боец с позывным "Сан Саныч".

По словам командира 225 ОШП Олега Ширяева, за первые сутки тогда удалось продвинуться на 10 км вглубь территории РФ, на вторые – преодолеть еще вдвое большее расстояние.

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Однако подразделение создавалось не сразу для переноса войны на территорию России. История 225 ОШП – это путь от оборонительного соединения к штурмовому. 8 марта 2022 года на базе 127 отдельной бригады территориальной обороны Харькова появился 225 батальон. В то время город был в шаге от российской оккупации, а основу батальона составляли местные добровольцы, вставшие на защиту города-миллионника.

После обороны Харькова и области подразделение ведет бои на Донетчине, в частности на одном из самых горячих на тот момент направлений – Бахмутском. Характер задач, которые ставят перед бойцами, начинает меняться – военные все чаще проводят наступательные действия.

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Уже в июле 2023 года, в самый разгар летнего контрнаступления, подразделение вышло из состава территориальной обороны и стало отдельным штурмовым батальоном Сухопутных войск. Во время битвы за Авдеевку батальон удерживал логистический коридор, по которому другие части выходили из полуокруженного города. Параллельно бойцы обороняли район Ласточкино.

После падения Авдеевки в конце февраля батальон передислоцируется севернее – в Часов Яр. Несколько месяцев 225 оставался единственным подразделением за каналом Северский Донец – Донбасс, а в июле подразделение выходит из 70-дневного окружения.

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Уже упомянутая Курская операция летом 2024 года стала точкой невозврата как для подразделения, чей боевой опыт выходил далеко за пределы батальона теробороны, так и для страны-агрессора, которая в начале вторжения рассчитывала на блицкриг, а теперь вынуждена перебрасывать резервы, чтобы вытеснить Силы Обороны с собственной территории.

4 февраля 2025 года подразделение расширили до полка. Уже после расширения военные начали выполнять задачи на Сумщине, где отличились, в частности, освобождением Андреевки.

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"Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вгрызся в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотень и Писаревка", – писали аналитики DeepState.

Бойцы полка удерживали позиции на Покровском направлении, в частности в районе села Панковка. А в конце декабря освободили от оккупантов сразу 5 населенных пунктов на Днепропетровщине – Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороной.

Летом 2026 года боевые достижения полка оказались в тени скандалов. В конце июля журналистка Анна Калюжная опубликовала большое расследование о систематических злоупотреблениях внутри подразделения. Военнослужащие и их родственники свидетельствовали о побоях, незаконном удержании ("ямы" и "дерево правды") и применении оружия против украинских военных.

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Также журналисты опубликовали аудиозапись, на которой человек, чей голос похож на голос командира 225 ОШП Олега Ширяева, приказывает стрелять в бойцов, самовольно покидающих позиции.

Командование отвергло обвинения в использовании заградительных отрядов, а сам Ширяев объяснил спорную аудиозапись тем, что речь шла не о расстреле своих, а о строгих правилах координации и идентификации бойцов на фоне того, что российские оккупанты часто переодеваются в украинский пиксель или мультикам.

С сентября 225-й отдельный штурмовой полк находится в оперативном подчинении 7-го корпуса ДШВ и выполняет задачи на Гуляйпольском направлении. Бойцы рушат планы врага по оккупации Запорожья. За 10 дней работы подразделение нанесло вражеской армии ущерб на сумму свыше полумиллиарда долларов, уничтожив, в частности, 2 САУ и 2 артиллерийских орудия, а за месяц бойцы стерли целый батальон захватчиков: более полутысячи российских солдат погибли, а более 300 – тяжело ранены. Кроме того, уничтожили 55 единиц военной техники, а более 1000 вражеских дронов не долетели до своих целей.

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425 ОШП

Еще одним штурмовым полком, который летом 2026 года оказался в центре общественного внимания, стал 425 ОШП "Скеля". Журналистка Катерина Лихогляд выпустила на "Бабеле" расследование, в котором насчитала не менее 26 небоевых смертей новобранцев подразделения. Кроме того, издание написало о пытках и издевательствах внутри полка, в частности о побоях, привязывании к столбам и квадроциклам и минировании периметров учебного центра.

Несмотря на скандалы, полк одержал немало побед на фронте. Созданный в начале полномасштабного вторжения как мобильная огневая группа, он впоследствии превратился в отдельный разведывательный батальон.

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Уже через полгода после создания батальон активно участвует в Слобожанском контрнаступлении. Бойцы "Скалы" одними из первых вошли в Бражовку, что в 18 км от Изюма, а затем – и в сам административный центр.

После харьковской кампании батальон переезжает в Донецкую область – в район Соледара. Благодаря эффективной аэроразведке, на которую делало ставку командование, бойцам несколько месяцев удается противостоять значительно более многочисленной ЧВК "Вагнер" и удерживать город.

Переломным моментом в истории формирования стала битва за Бахмут. Именно на этих землях батальон перестает быть разведывательным и проводит все больше штурмовых операций. В то же время аэроразведка "Скалы" корректирует огонь всей артиллерийской группировки ВСУ в городе.

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В этой роли подразделение участвует в летнем контрнаступлении 2023 года. Батальон отличился, в частности, штурмами Работино в Запорожской области – одного из самых сложных участков фронта на тот момент. Бойцы ежедневно под угрозой артиллерии и авиации преодолевали плотную систему российских укреплений и минные поля. В таких условиях они не только продвигались вперед, но и брали пленных.

В 2024 году боевая география "Скелі" охватила новые сложные направления. Среди них – Угледар. 22 июля в ходе ночной операции штурмовики выбили россиян с позиций под городом, использовав стремительный маневр на боевой машине Bradley.

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На следующий день в другой части Донецкой области бойцы зачистили от врага дома, подвалы и элеватор в Нью-Йорке. Всего за несколько дней украинский обменный фонд пополнился более чем двадцатью оккупантами, а некоторые участки поля боя перестали быть "красными".

В декабре батальон зачистил от оккупантов Раздольное и начал штурмовать село Шевченко возле Покровска. Сам населенный пункт бойцы освободили в марте 25-го, а Покровское направление стало важным районом боевых действий для подразделения.

На окраинах города "Скеля" освобождает Котлино и отбрасывает оккупантов от Песчаного, что ставит крест на стремительной оккупации Покровска. Эти операции бойцы проводят уже в статусе полка, до которого подразделение расширили в январе 2025 года. В ходе боев за Покровск полк внедряет инновации – для повышения эффективности мобильных групп там создают мотоциклетную роту.

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В 2026 году битва за этот критически важный логистический узел продолжилась, а сам полк стал крупным штурмовым подразделением. По данным АрмияInform, полк выполнял задачи в девяти полосах ответственности различных группировок, корпусов и бригад.

Теперь же под Куп"янском бойцы открыли новый фронт – подземный. Проводя операцию "Импасибл", "Скеля" блокирует россиян, которые пытаются попасть в город через газопровод.

"Вся основная война происходит наверху, на земле. Нельзя отбрасывать одно и сосредоточиваться на другом – это должно происходить одновременно, параллельно. Если есть возможность [использовать] газопроводы, то нужно их использовать. Если нельзя использовать полноценно, то хотя бы блокировать, чтобы противник не проникал по ним к нам в тыл", – рассказал проекту Донбас Реалії начальник штаба 425 ОШП Андрей Федорук.

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475 ОШП "CODE 9.2"

Харьковская наступательная операция стала "боевым крещением" для многих штурмовых полков. 475 ОШП – не исключение. Подразделение сформировалось в составе 92 отдельной штурмовой бригады, а в сентябре 2022 года участвовало в боях за Шевченково, Купянск и Великий Бурлук.

Уже в следующем году подразделение сделало стратегическую ставку на дроны и из разведывательного соединения превратилось в один из первых в ВСУ экспериментальных взводов ударных БПЛА.

Новый этап боевого пути пришелся на битву за Бахмут, во время которой "сирковцы" отличились обороной "Дороги жизни" Бахмут – Хромово – Часов Яр. За два месяца два экипажа дронов уничтожили более 600 россиян, подавляющее большинство из которых – "вагнеровцы".

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В 2024 году подразделение выросло до роты ударных беспилотников. Осенью "CODE 9.2" перебросили на Курщину для усиления украинского контингента в небе. В районе Суджи бойцы вели разведку и уничтожали как личный состав, так и технику.

За год на счету роты более 7 тысяч вражеских целей, из которых почти полторы тысячи – военная техника на сумму 400 миллионов долларов.

В январе 2025 года на базе роты сформировали 475-й отдельный штурмовой батальон. К беспилотной компоненте добавили пехотные штурмовые подразделения, танки, артиллерию и средства противовоздушной обороны. Новой страницей боевого пути стали бои за Купянск, в частности зачистка северных подступов к Московке и Кондрашовке.

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А уже через полгода, в августе, подразделение масштабируют до полка и выводят из состава 92 ОШБр. С тех пор военные ведут бои в Запорожской и Харьковской областях. 475 ОШП развивает концепцию так называемых мультидоменных операций, в которой технологии и роботизированные системы становятся неотъемлемой частью штурмов.

Одной из самых результативных операций стала "Три дня и три ночи", в рамках которой поразили более сотни единиц вражеской техники, в частности зенитную самоходную установку "Шилка" и самоходную артиллерийскую установку "Коксан".

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Альтернатива ДШВ?

2025 год стал переломным для изменения структуры украинской армии. С начала года батальоны один за другим начали расширять до полков. Среди них были, в частности, 1-й, 225-й и 425-й.

Эти подразделения часто отправляют "тушить пожары" на опасные участки фронта. Находясь в подчинении Сухопутных войск, эти полки нередко получали персональные боевые распоряжения от тогдашнего Главнокомандующего. Из-за этого их часто называли "полками Сырского".

Почти все отдельные штурмовые полки сформировались на базе батальонов, входивших в состав Сухопутных войск, а их командиры знакомы с Сырским со времен, когда он был главой этого рода войск.

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Подразделения в составе ОШП в приоритетном порядке получали западные образцы техники, а пополнение личного состава происходило фактически бесперебойно.

В сентябре того же года Владимир Зеленский сообщил, что принял решение о создании Штурмовых войск, которые возглавил упомянутый выше командир 33 ОШП – Валентин Манько.

В Генеральном штабе тогда отметили, что нововведения продиктованы реакцией на изменения характера боевых действий. При этом разницу между ДШВ объяснили уклоном полков именно в штурмовые действия, а не в оборону.

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"Штурмовые войска – это войска быстрого реагирования. Они действуют на разных участках фронта там, где внезапно возникла угроза или проблема – например, прорыв обороны, потеря позиций или населенного пункта. Главная задача – быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. У них нет собственных участков и полос обороны, и они не предназначены для ее ведения. Их задача – вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия", – отмечал спикер Генштаба Андрей Ковалев в комментарии Украинской правде.

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После отставки Александра Сырского с поста главнокомандующего отдельные штурмовые полки продолжают выполнять задачи на самых горячих участках поля боя. С приходом Михаила Драпатого они потеряли привилегии, которые имели до этого. Полки "отрезали" от постоянного пополнения личным составом, а часть военных перевели в другие подразделения. В то же время некоторые ОШП уже передали в подчинение корпусам. В частности, 225 ОШП действует в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ, а 425 ОШП "Скеля" – передали 1 корпусу Национальной гвардии "Азов".