27 сентября в Харьковской области российские военные вывели из Купянской общины девять гражданских лиц и завели их в газопровод, который ранее использовали для скрытого проникновения своих штурмовиков в город. Среди них были дети, пожилые люди и человек на костылях.

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Об этом сообщили в 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия" в Facebook. Там же военные опубликовали видео, на котором видна эта группа и мужчины в гражданской одежде.

В "Хартии" отметили, что украинские подразделения ведут контрнаступательные действия, а оккупанты пытаются выйти из района, скрываясь среди гражданских лиц.

На кадрах видны девять человек – дети, пожилые люди и человек на костылях. Рядом с ними передвигаются мужчины призывного возраста в гражданской одежде. В "Хартии" предполагают, что , скорее всего, это российские военные, которые сняли форму и пытаются уйти из-под удара, прикрываясь мирными жителями.

Группу провели из Купянска через село Голубовка к газопроводу "Шебелинка — Острогожск", а затем завели внутрь трубы.

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В "Хартии" пояснили, что присутствие детей и пожилых людей не позволило украинским военным открыть огонь по группе:

"Этот газопровод оккупанты используют, чтобы незаметно завести в город своих штурмовиков. Теперь по той же трубе они похищают мирных жителей. Детям и пожилым людям придется пройти в ней более 10 километров. Труба выходит в лес, и оттуда людей, вероятно, вывезут на оккупированную территорию. Всю дорогу россияне снимали их на камеру.

Украинские военные видели группу и не открывали огонь, потому что там были гражданские: дети и пожилые люди. Россияне на это и рассчитывали", – говорится в сообщении.

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Эту ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Россия в очередной раз использует украинских мирных жителей в качестве инструмента войны. Украинские военные зафиксировали перемещение российскими силами мирных жителей, в частности детей и пожилых людей, через газопровод вблизи Купянска в направлении временно оккупированной территории. Людей заставляли передвигаться под угрозой применения оружия", – отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что гражданское население не может использоваться в качестве инструмента войны или принудительно перемещаться. По его словам, такие действия являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и должны быть надлежащим образом задокументированы и расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.

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В "Хартии" также предупредили, что в ближайшее время эти кадры могут появиться в российских СМИ под видом "эвакуации" или "спасения мирных жителей", а комментарии будут давать пророссийские местные жители. В то же время в штабе еще раз подчеркнули: людей под конвоем завели в ловушку, в то время как россияне, прикрываясь ими, пытались выйти из района.

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Украинские военные задокументировали этот случай, а собранные материалы передадут для расследования военных преступлений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские штурмовики взяли в плен оккупантов, которые пытались проникнуть в тыл через 26-километровую газовую трубу. Оккупанты преодолевали подземный маршрут в течение 5–6 суток, передвигаясь на электросамокатах и детских машинках. Всего в ходе операции бойцы полка "Арей" взяли в плен 54 российских военных.

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