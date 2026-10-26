"Нарисовался четкий вектор": в сети спрогнозировали следующие цели Сил обороны Украины на территории РФ

Удары Сил обороны по ряду важных для российской "оборонки" заводов позволяют предположить: украинские воины начали новую ударную кампанию. В ее рамках будут поражаться именно производства, без которых России будет значительно сложнее или даже невозможно быстро восстанавливать свои арсеналы вооружений.

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Исходя из уже пораженных стратегических российских заводов можно предположить, куда украинские дроны и ракеты полетят дальше. Своим прогнозом по этому поводу поделился Telegram-канал "Аналітика фронту | від офіцера ЗСУ", админ которого позиционирует себя как действующего военнослужащего Вооруженных сил.

Украина взяла курс на поражение компонентной базы РФ

По мнению автора канала, Силы обороны начали системную кампанию по уничтожению компонентной базы государства-агрессора. Вектор этой кампании стал заметен после недавних ударов по заводам "Протон" в Орле Орловской области и "Енергія" в Ельце Липецкой области РФ.

Автор поста предлагает внимательнее взглянуть на всю систему компонентной базы РФ, которую он условно делит на три основных кластера: западный, центральный и тыл.

В "западном кластере" уже поражены заводы "Протон" (специализируется на силовой электронике, расположен примерно в 170 км от границы с Украиной), "Кремний Эл" (полупроводниковая техника, примерно 110 км от границы), Воронежский завод полупроводниковых приборов (интегральные микросхемы, около 180 км), "Энергия" (аккумуляторы и батареи, около 280 км).

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Исходя из этого, автор перечисляет потенциальные цели для Сил обороны, среди которых:

" Курский аккумуляторный завод" , производитель специальных герметичных никель-кадмиевых и щелочных аккумуляторных батарей военного назначения (около 80 км );

, производитель специальных (около ); НИИЭК / завод "Электродеталь" , Карачев, Брянская область, монополист в производстве сверхнадежных разъемов для авиации и ракет (около 115 км );

, Карачев, Брянская область, монополист в производстве (около ); все тот же Воронежский завод полупроводниковых приборов или, как его называют россияне, "Сборка", производящий микроэлектронику и модули (около 180 км );

или, как его называют россияне, "Сборка", производящий (около ); Болховский завод полупроводниковых приборов , Болхов, Орловская область, производитель силовой электроники, диодов, микросхем , который уже подвергался удару (около 220 км );

, Болхов, Орловская область, производитель , который уже подвергался удару (около ); "РЗМКП ", Рязань (около 390 км ) – единственный монопольный производитель в РФ и на всем постсоветском пространстве герконов и металлокерамических корпусов для микросхем. Без них невозможно собрать бортовые реле, детонаторы, защищенную датчиковую аппаратуру для авиации, артиллерийских снарядов и ракет;

", Рязань (около ) – единственный монопольный производитель в РФ и на всем постсоветском пространстве Без них невозможно собрать бортовые реле, детонаторы, защищенную датчиковую аппаратуру для авиации, артиллерийских снарядов и ракет; Завод "МЕТЕОР", Волжский, Волгоградская область (410 км), специализируется на производстве пьезоэлектрических изделий, кварцевых резонаторов и фильтров.

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"Специфика этого кластера для нас в том, что эти объекты находятся относительно близко и минимально прикрыты силами ПВО, а те средства, которые у нас есть, – в большинстве своем могут эффективно отрабатывать по целям", – поясняет автор публикации.

В "центральном кластере" целью №1 он считает производителя чипов "ПКК Микрон" (Зеленоград/Москва).

Также, вероятно, украинские дроны и ракеты будут нацеливаться на:

НПП "Пульсар " (Москва) – производство СВЧ-электроники;

" (Москва) – производство НПП "Исток" им. Шокина" (Московская область) – "сердце" российских систем РЭБ ;

(Московская область) – "сердце" российских ; "Плутон" (Москва) – производство СВЧ-электроники;

(Москва) – производство "Ангстрем" / "Ангстрем-Т" (Зеленоград) – производство силовой микроэлектроники;

(Зеленоград) – производство "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" (Зеленоград) – главный разработчик чипов и топологий для "Микрона".

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"Специфика этого кластера для нас в том, что эти объекты находятся на расстоянии около 450 км и максимально прикрыты силами ПВО Москвы, поэтому для их поражения придется потратить много средств", – уточняет автор канала.

В "тыловом кластере" первыми в очереди на поражение, по его мнению, должны стоять такие заводы, как:

"Орбита", Саранск, Мордовия, около 620 км – с иловая полупроводниковая техника большой мощности. Главный "дублер" орловского "Протона" и брянского "Кремния".

Саранск, Мордовия, около – с Главный "дублер" орловского "Протона" и брянского "Кремния". ЗПП , Йошкар-Ола, около 850 км – завод полупроводниковых приборов.

, Йошкар-Ола, около – завод "Светлана", Санкт-Петербург, около 860 км – продукция микроэлектроники, используется в радиосвязи и радиолокации.

Санкт-Петербург, около – продукция используется в радиосвязи и радиолокации. НЗПП, Новосибирск, около 2900 км – производство интегральных схем, операционных усилителей, полупроводниковых приборов и другой микроэлектронной продукции.

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"Специфика этого кластера для нас в том, что эти объекты минимально прикрыты, но у нас ограниченные ресурсы для эффективного поражения целей", – подчеркивает автор.

Он подчеркнул, что поражение каждого из перечисленных объектов нанесет серьезный удар по критически важным точкам производства российского ОПК. Ведь кодификация, производство и интеграция в оружие – сложный и унифицированный процесс, а на перенастройку конвейера потребуется время.

"В этом помогут товары двойного назначения из соседних стран. Китай вообще может заменить большую часть компонентной базы, а новости о переносе российских производств в Поднебесную звучат уже не первый год. Однако нарушение производственной цепочки призвано прежде всего замедлить вражеский ОПК", – объясняет свою мысль автор.

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Отдельным ударом для врага станет потеря квалифицированных инженеров-технологов, которых в РФ немного. Эти потери для агрессора будут необратимыми. При этом каждый такой инженер является законной целью, поскольку он непосредственно участвует в производстве оружия, убивающего украинцев в ходе агрессивной войны России.

"Пока такие инженеры находятся на производстве – они должны каждую секунду помнить, что это может быть последний день их жизни. Поражение любого из этих предприятий значительно осложняет производство оружия для россиян. Ждем новых ударов", – резюмировал автор канала.

Как писал OBOZ.UA, 25 октября Украина устроила в России "огненную ночь". В частности, были атакованы завод "Ависма" и ТРЦ в Белгороде.