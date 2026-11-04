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Требования поля боя побуждают: 225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
1,5 т.
Требования поля боя побуждают: 225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику. Видео
НРК "Змій DROID 12.7". Источник: devdroid.tech

В 225-м отдельном штурмовом полку продемонстрировали штурмовые действия с привлечением пехоты, воздушной разведки и наземного роботизированного комплекса. Подразделение развивает направление штурмовых действий с применением дронов, чтобы снизить риски для военнослужащих и расширить возможности пехоты при выполнении боевых задач.

Об этом сообщает DeepState в своем Telegram-канале. Аналитический проект опубликовал видео работы украинских штурмовиков и наземного роботизированного комплекса "Змій DROID 12.7".

На опубликованных кадрах видно, как штурмовики продвигаются к позициям противника под контролем воздушной разведки. Вместе с пехотой работает наземный роботизированный комплекс "Змій DROID 12.7", оснащенный крупнокалиберным пулеметом Browning M2.

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Требования поля боя побуждают: 225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику. Видео

Наземный роботизированный комплекс "Змій DROID 12.7". Источник: Скриншот

Требования поля боя побуждают: 225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику. Видео

Пулемет Browning M2. Источник: Скриншот

По информации DeepState, еще год назад 225-й полк использовал классическую тактику штурмовых групп – Sturmtruppen. Однако изменения на поле боя побуждают подразделение развивать взаимодействие пехоты с беспилотными системами, которые работают как в воздухе, так и на земле.

Воздушная разведка контролирует продвижение штурмовых групп, тогда как наземный роботизированный комплекс обеспечивает огневую поддержку. Сочетание этих средств с действиями пехоты составляет основу дронно-штурмового подхода, который, по оценке DeepState, расширяет возможности подразделения во время атак и помогает снижать риски для личного состава.

Требования поля боя побуждают: 225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику. Видео

Российские оккупанты перед поражением. Источник: Скриншот

Требования поля боя побуждают: 225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику. Видео

Российские оккупанты перед огневым поражением. Источник: Скриншот

Требования поля боя побуждают: 225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику. Видео

Поражение российских военных. Источник: Скриншот

Требования поля боя побуждают: 225-й штурмовой полк показал, как развивает дронно-штурмовую тактику. Видео

Оккупанты были ликвидированы. Источник: Скриншот

"Змий DROID 12.7", показанный в видео, является совместной разработкой украинских компаний Rovertech и DevDroid. Комплекс оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм. Оператор управляет движением платформы и ее вооружением через единую систему управления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Купянском направлении Харьковской области военные 116-й отдельной механизированной бригады начали использовать наземные роботизированные комплексы для атак на российских оккупантов. Машины оснащают пулеметами и гранатометами.

В то же время в бригаде НРК преимущественно выполняют логистические задачи: доставляют на линию боевого столкновения боеприпасы, провизию и другие необходимые грузы. Такие платформы помогают сохранять жизни военнослужащих, ведь могут перевозить значительное количество припасов за один рейс.

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