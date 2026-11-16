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"Испытание на прочность": Плетенчук объяснил, что стоит за российскими атаками на суда вблизи стран НАТО

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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"Испытание на прочность": Плетенчук объяснил, что стоит за российскими атаками на суда вблизи стран НАТО
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Источник: Facebook/Плетенчук Дмитрий

Россия своими атаками на торговые суда вблизи территориальных вод стран НАТО фактически проверяет готовность военных союзов реагировать на угрозы. В частности, опасные инциденты происходят в западной и северо-западной частях Черного моря, где российские войска применяют средства поражения дальнего действия.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телевидения. Чиновник прокомментировал сообщение премьер-министра Румынии о поражении трех торговых судов в Черном море.

Россия начала кампанию против украинского морского экспорта в конце прошлого года. Это произошло после заявлений российского диктатора о намерении ввести морскую блокаду Украины.

Плетенчук подчеркнул, что вместо других способов противодействия украинскому экспорту Россия прибегла к систематическим атакам на портовую инфраструктуру и непосредственно на гражданские суда.

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"Кроме как прибегнуть к фактически прямому террору с ударами ракетами по портовой инфраструктуре и непосредственно по судам, ничего другого они, конечно, придумать не смогли", – отметил он.

В то же время Россия сама понесла ощутимые потери в Черном море. Речь, в частности, о проблемах с собственным экспортом, который включает зерно, нефть, металл и уголь.

Из-за ситуации в Черном море РФ вынуждена переориентировать экспортные операции на Балтийское и Северное моря. Как объяснил Плетенчук, это требует дополнительного времени и финансовых затрат.

Однако, несмотря на эти потери, российские войска продолжают создавать угрозы для международного судоходства. Для этого они используют дистанционные средства поражения, прежде всего беспилотники, а опасные инциденты происходят даже вблизи территориальных вод государств НАТО.

"Иногда складывается такое впечатление, что российский диктатор решил испытать на прочность военные союзы других стран, потому что, помимо того, что они фактически мешают морскому экспорту Украины, события иногда разворачиваются и в территориальных водах третьих стран, которые являются членами Североатлантического альянса", – рассказал представитель ВМС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черном море возле румынского города Сулина вечером 14 ноября беспилотники атаковали три торговых судна. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил эти удары, назвав их недопустимыми и нарушающими международное право.

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