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Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar
Французская САУ Caesar в Украине. Источник: 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада в Facebook

Украинским защитникам нравится работать на французской самоходной артиллерийской установке Caesar. Эта САУ "намного точнее, эффективнее, маневреннее, быстро заряжается и использует больше видов снарядов". Например, за всего один световой день САУ Caesar выпускала до 130 снарядов.

Сейчас на линии фронта активно задействуются беспилотники, и военные реже пользуются гаубицами, потому что "приходится работать осторожнее". Так рассказывает сержант артиллерийской батареи 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ Руслан.

В восторге от орудия

Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

Французская САУ Caesar в Украине. Источник: 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада/Facebook

"Мы были настолько в восторге от этой пушки, что экипажи распределяли между собой цели и соревновались, кто больше их уничтожит, а потом это обсуждали. В течение светового дня могли выпустить до 120-130 снарядов, все зависело от целей. Активная стрельба – в основном тогда, когда наша пехота где-то штурмует, а мы ее поддерживаем", – рассказал военный с позывным "Чайка".

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Он добавил, что "раньше была немного другая война, а сейчас из-за угрозы FPV приходится работать осторожнее".

Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

Французская САУ Caesar в Украине. Источник: 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада/Facebook

По словам Руслана, хотя советские САУ также могут "хорошо справляться с задачей", они уже "устарели для современной войны", потому что "надо быстро отстреляться и уехать".

Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

Французская САУ Caesar в Украине. Источник: 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада/Facebook

"А вот на САУ Caesar работать намного лучше. Ты уже не сидишь в закрытом пространстве башни, а находишься снаружи, где обзор лучше и чувствуешь себя свободнее. Это орудие намного точнее, эффективнее, маневреннее, быстро заряжается и использует больше видов снарядов. Мы работали на ней по укрытиям, технике, орудиям и личному составу противника. Она сделала много хорошего с тех пор, как появилась на вооружении ВСУ", – отметил артиллерист.

О чем речь

Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

Французская САУ Caesar в Украине. Источник: 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада/Facebook

О французских САУ Caesar много говорили в 2024 году, когда украинские партнеры активно поставляли эти орудия нашим защитникам.

Эта 155-мм самоходная артиллерийская установка появилась на вооружении французской армии после 2000 года, когда войска получили первые САУ, заказанные правительством. Серийное производство Caesar стартовало с 2007 года.

Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

Французская САУ Caesar в Украине. Источник: 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада/Facebook

Базовый вариант гаубицы весом 18,5 тонн и длиной корпуса 10,5 м, оснащен 10-метровым орудием TR F1 и дизельным двигателем. На шоссе она способна разгоняться до 80 км/ч, по бездорожью – до 50 км/ч. Боекомплект составляет 18 снарядов.

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, способной защитить от пуль калибром до 7,62 мм и осколков снарядов. Также в кабине есть система кондиционирования воздуха.

Управление огнем осуществляется с помощью системы "Сигма-30", в которой есть автоматическое наведение, а благодаря автоматической системе подачи снарядов время на выстрел значительно сократилось.

Стрелять она может кассетными боеприпасами, а такжеосколочно-фугасными, осветительными, дымовыми снарядами, противотанковыми управляемыми снарядами BONUS и активно-реактивными боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше начнут производство украинской 155-мм колесной САУ "Богдана". Для этого Краматорский завод тяжелого станкостроения, который выступает разработчиком и производителем артиллерийской системы, и польская оборонная компания Ponar Wadowice S.A. уже создали совместное предприятие PK MIL S.A.

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