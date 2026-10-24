Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

Украинским защитникам нравится работать на французской самоходной артиллерийской установке Caesar. Эта САУ "намного точнее, эффективнее, маневреннее, быстро заряжается и использует больше видов снарядов". Например, за всего один световой день САУ Caesar выпускала до 130 снарядов.

Видео дня

Сейчас на линии фронта активно задействуются беспилотники, и военные реже пользуются гаубицами, потому что "приходится работать осторожнее". Так рассказывает сержант артиллерийской батареи 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ Руслан.

В восторге от орудия

"Мы были настолько в восторге от этой пушки, что экипажи распределяли между собой цели и соревновались, кто больше их уничтожит, а потом это обсуждали. В течение светового дня могли выпустить до 120-130 снарядов, все зависело от целей. Активная стрельба – в основном тогда, когда наша пехота где-то штурмует, а мы ее поддерживаем", – рассказал военный с позывным "Чайка".

Он добавил, что "раньше была немного другая война, а сейчас из-за угрозы FPV приходится работать осторожнее".

По словам Руслана, хотя советские САУ также могут "хорошо справляться с задачей", они уже "устарели для современной войны", потому что "надо быстро отстреляться и уехать".

РЕКЛАМА

"А вот на САУ Caesar работать намного лучше. Ты уже не сидишь в закрытом пространстве башни, а находишься снаружи, где обзор лучше и чувствуешь себя свободнее. Это орудие намного точнее, эффективнее, маневреннее, быстро заряжается и использует больше видов снарядов. Мы работали на ней по укрытиям, технике, орудиям и личному составу противника. Она сделала много хорошего с тех пор, как появилась на вооружении ВСУ", – отметил артиллерист.

О чем речь

О французских САУ Caesar много говорили в 2024 году, когда украинские партнеры активно поставляли эти орудия нашим защитникам.

Главные истории дня

Эта 155-мм самоходная артиллерийская установка появилась на вооружении французской армии после 2000 года, когда войска получили первые САУ, заказанные правительством. Серийное производство Caesar стартовало с 2007 года.

Базовый вариант гаубицы весом 18,5 тонн и длиной корпуса 10,5 м, оснащен 10-метровым орудием TR F1 и дизельным двигателем. На шоссе она способна разгоняться до 80 км/ч, по бездорожью – до 50 км/ч. Боекомплект составляет 18 снарядов.

РЕКЛАМА

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, способной защитить от пуль калибром до 7,62 мм и осколков снарядов. Также в кабине есть система кондиционирования воздуха.

Управление огнем осуществляется с помощью системы "Сигма-30", в которой есть автоматическое наведение, а благодаря автоматической системе подачи снарядов время на выстрел значительно сократилось.

Стрелять она может кассетными боеприпасами, а такжеосколочно-фугасными, осветительными, дымовыми снарядами, противотанковыми управляемыми снарядами BONUS и активно-реактивными боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше начнут производство украинской 155-мм колесной САУ "Богдана". Для этого Краматорский завод тяжелого станкостроения, который выступает разработчиком и производителем артиллерийской системы, и польская оборонная компания Ponar Wadowice S.A. уже создали совместное предприятие PK MIL S.A.