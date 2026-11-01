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"Выведу тебя на мины!" Главарь оккупантов угрожал казнью своему солдату. Аудио

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
219
"Выведу тебя на мины!" Главарь оккупантов угрожал казнью своему солдату. Аудио
Российский оккупант с рацией. Иллюстративное фото. Источник: Российские СМИ

На Славянском направлении российский командир угрожал убить подчиненного из 123-й мотострелковой бригады армии РФ. Оккупант по имени Гоша заблудился по дороге на позиции и несвоевременно докладывал по рации, чем разозлил своего главаря.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Военные разведчики зафиксировали угрозы во время работы на Славянском направлении и обнародовали аудиозапись в своем Telegram-канале.

На записи слышно, как командир осыпает подчиненного оскорблениями и угрожает ему расправой.

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"Слушай сюда, б..дь, п..рас дырявый, б..дь! Вы чего, с..ка, сюда пришли, б..дь, на..й – нервы телепать? Так я сейчас с тобой закончу быстро, на..й, выведу тебя на мины, п..дар е..ный, б..дь, дырявый, с..ка! [...] Ты сейчас, с..ка, сдохнешь!" – кричит российский командир.

В ГУР напомнили российским военнослужащим, что сдача в плен – единственный шанс сохранить жизнь. Для этого можно обратиться через Telegram-бот проекта "Хочу жить".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области украинские военные ликвидировали 48-летнего гражданина Индонезии Тауфика Мухаммада, который воевал на стороне российской армии. До поездки в Россию он работал таксистом в Джакарте, а российские вербовщики нашли его резюме и предложили заработок. Индонезийца назначили пулеметчиком, однако он погиб уже во время первого боя в Донецкой области.

Также OBOZ.UA писал о ликвидации в Луганской области гражданина Ботсваны Пако Намоганга, который воевал на стороне оккупантов. По данным ГУР, мужчину завербовали через WhatsApp в чате по поиску работы в России, где предлагали службу в армии. После подписания годичного контракта и непродолжительной подготовки его отправили на фронт. Примерно через месяц после заключения контракта наемник погиб возле Новолюбовки.

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