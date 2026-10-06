Определили задачу на следующий год: Зеленский провел Ставку в отношении РЭБ, дальнобойных дронов и санкций против РФ

Во вторник, 6 октября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого были определены задачи в сфере РЭБ, дальнобойных дронов и санкций против России. Особое внимание уделили укреплению систем РЭБ для защиты инфраструктуры.

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Также определили основные задачи по обеспечению украинских сил дальнобойными беспилотниками на следующий год. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Украина расширяет масштабы эффективных решений в области РЭБ

"Провел заседание Ставки. Подробные доклады о возможностях систем РЭБ, о применении РЭБ для защиты инфраструктуры. Именно этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "Шахедов", – говорится в сообщении президента.

Украинский лидер добавил, что для ВСУ и производителей определены дополнительные задачи, в частности по масштабированию наиболее эффективных подходов.

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Новые санкции против РФ

Также Зеленский заслушал доклад ГУР о технологических приоритетах России на этот и следующий годы, а также о поставках в страну-агрессора критически важных компонентов и оборудования для производства оружия. По итогам доклада планируется подготовить новые санкционные пакеты.

"В связи с этим будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР представит свои предложения Кабинету министров и СНБО. Работаем также над синхронизацией наших санкций в юрисдикциях партнеров", – отмечается в сообщении.

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Также были определены основные задачи по обеспечению украинских сил дальнобойными дронами на следующий год.

"Главный критерий – у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары", – подытожил президент.

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Напомним, сегодня Зеленский провел селекторную конференцию с военными, правительственными чиновниками и руководителями ключевых служб и поручил подготовить необходимые меры противодействия. Президент предупредил, что, по данным разведки, Россия готовится к новому массированному удару по Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский рассказал о разработке спутниковой системы, похожей на Starlink.