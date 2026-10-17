"Испытания уже ведутся": Пашинский анонсировал новые виды украинского оружия

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какое жилье предлагают украинцамВ Ужгороде по завышенным ценам под видом квартир сдают даже кладовые без ремонта и мебели: что происходит на рынке арендыИллюстрация — электроэнергия, ЛЭПВ Украине графики отключений электроэнергии действуют не везде: в каком городе ситуация наихудшаяСилы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные ГенштабаВ Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона "Герань-4". Фото и видеоВ Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона "Герань-4". Фото и видеоТрамп подписал указ об отмене санкций против России, предусмотренных "законом Грэма": что это означаетТрамп подписал указ об отмене санкций против России, предусмотренных "законом Грэма": что это означаетДвое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. ФотоДвое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. ФотоВ Конгресс США внесли законопроект, который может заблокировать соглашение Трампа с Путиным по дизельюВ Конгресс США внесли законопроект, который может заблокировать соглашение Трампа с Путиным по дизельюИллюстрация. ГороскопБлизнецов ждет море эмоций, а Весы получат большие деньги: гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиакаРоссия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, запустила более 300 БПЛА, силы ПВО сбили 293 цели: есть последствия в областяхРоссия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, запустила более 300 БПЛА, силы ПВО сбили 293 цели: есть последствия в областяхОккупанты ударили по Запорожью: пострадали пять человек, среди них – ребенок. Фото и видеоОккупанты ударили по Запорожью: пострадали пять человек, среди них – ребенок. Фото и видео

"Испытания уже ведутся": Пашинский анонсировал новые виды украинского оружия

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
"Испытания уже ведутся": Пашинский анонсировал новые виды украинского оружия
Сергей Пашинский анонсировал новые виды украинского оружия. Источник: NAUDI

Украинские оборонные компании совместно с партнерами продолжают разработку новых видов оружия. В настоящее время уже проводятся его испытания.

Об этом рассказал председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский. Соответствующее заявление было сделано на конференции-встрече делегаций немецкого и украинского ОПК.

Что известно

"Я хочу заверить всех, что наша стратегия — это поиск партнеров, сотрудничество, это поиск партнеров в разработке новых видов оружия — у нас уже есть примеры, уже ведутся испытания. Это интересно и важно не только для Украины, но и для безопасности всей Европы", — подчеркнул Пашинский.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 20,0 т.
Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео
icon 20,0 т.
Удар РФ по Виннице: в полиции показали кадры первых минут после атаки. Видео
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 5,2 т.
Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик
icon 5,2 т.
Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 2,9 т.
Сколько дронов и "Бандеролей" было сбито ПВО в течение дня 16 октября: статистика Воздушных сил ВСУ
icon 2,9 т.
Сколько дронов и "Бандеролей" было сбито ПВО в течение дня 16 октября: статистика Воздушных сил ВСУ

По его словам, за последние три года NAUDI прошла огромный путь от начала презентаций и выставок до уже действующих проектов на 100 миллионов евро, которые уже работают, активизировались, имеют своих партнеров в Германии.

"Которые начинались с так называемой "датской модели", которая благодаря позиции немецкого правительства, немецкого Министерства обороны уже трансформировалась в огромную сеть горизонтальных связей, совместных проектов. Которых запланировано на следующий год под патронатом NAUDI более чем на 3 миллиарда евро", — подчеркнул Пашинский.

Глава NAUDI добавил, что для победы в войне против агрессора Украине крайне необходимы финансы и оружие. Но не менее важно, что Россия не запугала международных партнеров, которые"плечом к плечу противостоят террору, развязанному ею против мирного населения, против мирных городов".

Как сообщал OBOZ.UA, одним из положительных достижений 2026 года для Украины является поставка ВСУ значительной доли военной техники отечественного производства. А также продвижение к открытию экспорта оружия, что приведет к привлечению внешних финансов и технологий.

Похожие темы
новости УкраиныоружиеСергей ПашинскийСергей Пашинский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться