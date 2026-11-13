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Как ограничения в работе Starshield повлияли на украинские миссии по перехвату дронов: раскрыты данные

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
879
Как ограничения в работе Starshield повлияли на украинские миссии по перехвату дронов: раскрыты данные
Иллюстративное фото. Источник: Unsplash/Бернд Диттрих

Ограничения в работе спутниковой системы Starshield привели к срыву всех украинских миссий по перехвату российских беспилотников. По данным украинской стороны, проблемы усиливались в течение трех дней.

Об этом сообщает Axios. Сейчас Киев обратился к SpaceX и Пентагону с требованием объяснить причины таких ограничений.

Из-за ограничений Starshield сорвались все миссии по перехвату БПЛА

Как отмечает издание, это уже второй случай за последние недели, когда Украина сообщает о перебоях в работе военной версии спутниковой системы Starlink – Starshield, разработанной компанией SpaceX Илона Маска.

По информации украинского чиновника, ограничения фиксировали в течение трех дней. В первый день из-за них срывались 10% миссий, во второй – 50%, а на третий количество неудачных операций достигло 100%.

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Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил, что Starshield перестает работать, если скорость беспилотников превышает примерно 160 км/ч.

Сейчас украинская сторона до сих пор не получила от SpaceX и Пентагона объяснений причин введения таких ограничений.

"Сейчас мы не получили никаких разъяснений ни от SpaceX, ни от Пентагона", – сказал он.

Вместе с тем в SpaceX опровергли информацию о каких-либо изменениях в работе спутниковой системы. В ответе на запрос издания представители компании заверили, что ее функционирование осталось без изменений:

"Никаких изменений не происходило".

Напомним, 12 ноября Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют проблемы в работе спутниковой связи Starshield.

"Это не случайные ошибки, а систематические ограничения скорости", – подчеркнул президент.

По его словам, прежде всего это существенно затрудняет перехват российских реактивных дронов. Зеленский также заявил, что такие ограничения помогают России убивать больше украинцев и наносить более точные удары по Украине.

Как писал OBOZ.UA, издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Украины сообщало, что в Киеве подозревают преднамеренный характер ограничений. Украинские чиновники предполагают, что таким образом Вашингтон мог пытаться усилить позиции России во время переговоров о завершении войны.

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