Как пять стадионов "Лужники": в ГУР раскрыли, сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны с начала года
С начала 2026 года армия РФ потеряла более 380 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Такое количество оккупантов могло бы заполнить почти пять стадионов "Лужники".
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. Там подчеркнули, что в октябре Силы обороны нанесли противнику рекордные потери за месяц с начала полномасштабной войны – более 50 тыс. человек.
Потери армии РФ растут
По информации разведывательного ведомства, украинские бойцы все эффективнее поражают живую силу противника благодаря более активному использованию воздушных и наземных беспилотников, высокоточной артиллерии и других современных средств поражения.
"За 10 месяцев 2026-го российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными более 380 тысяч оккупантов. Это почти как 5 заполненных стадионов "Лужники", – говорится в сообщении.
В ГУР рассказали, что в течение этого года потери российской армии продолжают расти, поскольку ежемесячно противник в среднем теряет около 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Октябрь 2026 бьет рекорды
Особенно высоким этот показатель был в октябре. По данным Генерального штаба ВСУ, за месяц Силы обороны ликвидировали и ранили 54 400 российских оккупантов, это самые большие потери врага за месяц за все время полномасштабной войны.
"Это результат совместных усилий всех составляющих Сил обороны Украины, развития оборонно-промышленного комплекса нашего государства, поддержки стран-партнеров и стойкости украинского общества, которое ежедневно поддерживает наше войско", – подчеркнули в ГУР.
Напомним, о рекордных потерях российской армии в течение октября ранее рассказывал и президент Владимир Зеленский. Он добавил, что украинские защитники освободили 96,2 квадратного километра территории, что на 10,4 квадратного километра больше, чем смогли захватить оккупанты. Также был зафиксирован рекорд суточных потерь. В частности, 21 октября российская армия потеряла 2250 военных.
Как писал OBOZ.UA, в октябре 2026 года Россия применила против Украины более 4000 реактивных беспилотников и около полутора сотен баллистических ракет. Кроме того, враг выпустил 80 крылатых и авиационных ракет, а также тысячи других дронов.