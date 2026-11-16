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Каково расстояние от Киева до Парижа: в Минобороны раскрыли, сколько километров дорог накрыли антидроновыми сетками

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
501
Каково расстояние от Киева до Парижа: в Минобороны раскрыли, сколько километров дорог накрыли антидроновыми сетками
Военнослужащие обустраивают антидроновую защиту на прифронтовой дороге. Источник: Минобороны

С апреля 2025 года на прифронтовых автомобильных дорогах обустроили более 2200 км антидроновой защиты. Эти работы по заданию Министерства обороны Украины выполняют военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что общая протяженность защищенных дорог сопоставима с расстоянием автомобильным маршрутом от Киева до Парижа или длиной реки Днепр.

Необходимость таких инженерных работ обусловлена постоянными попытками российских войск атаковать логистические маршруты и гражданский транспорт. Подразделения Государственной специальной службы транспорта ежедневно продолжают обустраивать антидроновую защиту, чтобы сохранить жизни людей и обеспечить движение по дорогам, важным для обороны страны и поддержки прифронтовых общин.

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Каково расстояние от Киева до Парижа: в Минобороны раскрыли, сколько километров дорог накрыли антидроновыми сетками

Военные устанавливают антидроновые сетки для защиты прифронтовых дорог. Источник: Минобороны

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Министерство обороны Украины совместно с кластером оборонных инноваций Brave1 провело испытания разведывательных беспилотников типа Mavic от девяти украинских производителей. По результатам тестирования часть разработчиков уже переходит к заключению контрактов с оборонным ведомством для дальнейшей поставки дронов военным подразделениям.

Потребность в украинской альтернативе Mavic связана с изменением условий войны. Из-за расширения килзоны военным нужны беспилотники, способные дольше оставаться в воздухе, работать на большем расстоянии и сохранять эффективность в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

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