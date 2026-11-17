17 ноября Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео поражения Крымского моста. На кадрах запечатлена серия попаданий, мощные взрывы в районе креплений металлических арок и разрушение конструкций автомобильной части сооружения.

Видео дня

В результате ударов пролет моста обрушился в воду. Об этом рассказала СБУ в своем Telegram-канале.

Кто нанес удар

В СБУ отмечают, что именно спецназовцы "Альфы" СБУ успешно отработали по автомобильной части незаконного сооружения, поразив конструкции моста. На обнародованных кадрах видна серия попаданий и мощные взрывы в районе крепления металлических арок.

Примененное оружие

Для поражения моста украинские спецназовцы применили ракеты-дроны "Паляниця". По информации СБУ, удары привели к разрушению конструкций, после чего перекрытие автомобильной части сооружения обрушилось в воду.

Во время более масштабной операции Силы обороны также задействовали ракеты "Нептун", дроны "Рута" и комплексы FP-5 "Фламинго".

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Ход подготовки

По данным Службы безопасности, СБУ совместно с Генеральным штабом ВСУ готовили эту операцию около месяца. Она состояла из семи этапов. Сначала украинские силы систематически поражали российскую противовоздушную оборону. После этого начались непосредственные удары по мосту.

Часть атак Служба безопасности провела самостоятельно. На завершающем этапе к операции присоединились другие подразделения Сил обороны Украины.

Четвертое поражение моста

В ведомстве напомнили, что Кремль годами называл Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и представлял его как символ российской мощи. Однако украинская спецоперация вновь поставила под сомнение заявления Москвы о его неуязвимости. Теперь вместо символа российского величия – разрушенные конструкции на морском дне.

Главные истории дня

"Враг может сколько угодно хвалить свою ПВО и строить защитные рубежи, но это не спасет ее стратегические объекты от украинских спецопераций", – подчеркнули в пресс-службе.

В СБУ отметили, что это уже четвертая операция по поражению Крымского моста. И ни российская противовоздушная оборона, ни построенные защитные рубежи не смогли уберечь стратегическое сооружение от украинского удара.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина "сложила" Керченский мост всего за сутки. Утром 17 ноября обрушилась арка и как минимум два пролета автомобильной части Керченского (Крымского) моста длиной около 270 метров, также была частично повреждена железнодорожная часть. Это стало результатом системных, высокоточных ударов Сил обороны Украины по мосту комбинированного типа средствами поражения.