Как выглядит железнодорожный мост в российском Ростове после атаки БПЛА: появились кадры

В сети появились кадры железнодорожного Разведывательного моста в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА 10 октября. Переправа имеет важное значение для снабжения российских войск на южном направлении фронта.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Тризуб". Там опубликовали видео, на котором виден мост после удара.

"Минус мост на болотах — вот так выглядит разводной железнодорожный мост в Ростове после атаки БПЛА", — говорится в сообщении.

Ростовский разводной железнодорожный мост состоит из пяти пролетов. По нему проходит большинство пассажирских поездов, следующих через Ростов-на-Дону, а также часть грузовых поездов.

В то же время Telegram-канал "еРадар" отмечает, что мост имеет ключевое значение для перевозки российских военных грузов и техники в южном направлении фронта.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 октября украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. После серии взрывов в городе вспыхнул пожар на территории Новошахтинского нефтеналивного терминала, также известного как "Юг Руси".

Терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности на экспорт и для снабжения топливом российской армии. Его проектная мощность составляет около 2,5 млн тонн в год. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил нападение, сообщив о возгорании в городе. Масштабный пожар на территории терминала также зафиксировали спутники NASA.

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