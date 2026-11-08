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"Если у мира недостаточно антибаллистики": Зеленский предложил останавливать российские ракеты еще на заводах

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
936
"Если у мира недостаточно антибаллистики": Зеленский предложил останавливать российские ракеты еще на заводах
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подвел итог очередной недели российского террора против энергетики и гражданских объектов Украины. По словам главы государства, чтобы защитить украинское небо, нужно останавливать ракеты на конвейерах.

В этом контексте, по словам Зеленского, Украина рассчитывает на "сильный 22 санкционный пакет ЕС". Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

Террор в течение недели

По словам Зеленского, за неделю Россия выпустила по городам и громадам Украины 115 ракет разных типов, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных дронов.

Президент подчеркнул, что значительная часть ракет произведена именно в этом году, и Киев постоянно передает партнерам информацию о российских предприятиях, вовлеченных в производство российской баллистики

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"В октябре были обширные санкционные пакеты Украины против привлеченных физических и юридических лиц. Очень важно, чтобы они были синхронизированы в Европе и юрисдикциях Группы семи. Если у мира недостаточно антибалистики, чтобы защитить украинское небо, нужно останавливать ракеты на конвейерах. Рассчитываем на сильный 22 санкционный пакет ЕС. Спасибо всем партнерам, которые действительно помогают", – сообщил Зеленский.

Новые циничные удары врага

Отдельно Зеленский обратил внимание на новый удар по Камышевахе, где недавно россияне убили десятки людей. Утром 8 ноября путинские войска атаковали FPV-дроном населенный пункт, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомб, унесшего жизни 55 человек.

Также президент констатировал, что в разных регионах Украины сохраняется сложная ситуация в энергетической сфере. Зеленский заверил, что в каждом пострадавшем городе и общине продолжаются ремонтные работы.

"Была ночью атака по Днепровщине. Россияне ударили по энергетике и более 600 тысяч человек в Днепре и области остались без света. Сложная ситуация в Харьковской области. Многие отключения в целом в регионах. Только в Житомирской области после российского обстрела без отопления осталось 140 многоэтажек", – рассказал президент.

''Если у мира недостаточно антибаллистики'': Зеленский предложил останавливать российские ракеты еще на заводах

Последствия вражеских обстрелов. Источник: ГСЧС Запорожья.

''Если у мира недостаточно антибаллистики'': Зеленский предложил останавливать российские ракеты еще на заводах

Последствия вражеских обстрелов. Источник: ГСЧС Запорожья.

''Если у мира недостаточно антибаллистики'': Зеленский предложил останавливать российские ракеты еще на заводах

Последствия вражеской атаки. Источник: ГСЧС Запорожья.

Ранее эксперты заявляли, что передача Украине дальнобойного вооружения, в частности американских ракет Tomahawk и немецких Taurus, позволит Силам обороны поражать ключевые объекты на территории РФ и ослабить способность оккупантов наносить массированные удары.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали дронами Хмельницкий. В областном центре повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Полтавской области. Под вражескую атаку попали Кременчуг и Градижская община. В результате обстрела четверо мирных жителей получили ранения.

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