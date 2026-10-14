''Идут очень напряженные бои в районе Константиновки'': Романенко раскрыл планы врага. Карта

Операция "Вивальди" на Лиманском направлении повлияла на планы российских войск относительно дальнейшего наступления в Донецкой области. В то же время противник не отказался от намерений захватить Славянск и Краматорск до конца 2026 года.

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По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, украинские защитники сорвали часть планов врага, однако бои на ряде направлений продолжаются. О ситуации на фронте и дальнейших планах российских войск он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Как операция "Вивальди" повлияла на планы России

По словам Игоря Романенко, операция "Вивальди" уже дала результат на оперативном уровне. Украинские военные нанесли удар по основе российского вклинения, что создало возможности для дальнейших действий.

"Наши Силы обороны разрушили основу, острие вклинения противника. Что еще важнее – они нанесли удар по основе этого вклинения, поэтому там для нас появилась перспектива", – отметил генерал-лейтенант.

Он пояснил, что дальнейшее продвижение украинских подразделений навстречу друг другу у основания российского клина может позволить разделить группировку противника на отдельные части.

"Если наши подразделения и части будут продвигаться навстречу друг другу у основания этого клина, его можно будет разрезать, отрезать, а затем и уничтожать по частям", – пояснил Романенко.

В качестве примера он привел события вблизи Доброполья летом и осенью 2025 года. Тогда российские бронетанковые и штурмовые группы пытались прорваться к востоку от города, перерезать трассу Доброполье – Краматорск и создать условия для охватывания Славянско-Краматорской агломерации.

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По словам Романенко, украинские военные разделили российский клин на три изолированных участка, после чего уничтожали противника на каждом из них по отдельности.

Он подчеркнул, что действия российских войск вокруг Лимана были направлены на поддержку наступления на Славянск и Краматорск.

"Действия противника вокруг Лимана в любом случае были направлены на обеспечение действий своих подразделений на главных направлениях – Славянске и Краматорске – и мы сорвали эти планы", – заявил генерал-лейтенант.

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Россия приблизилась к Славянску, но ее планы сорвали

По оценке Романенко, действия Сил обороны частично приостановили продвижение противника в направлении Славянска. В то же время российские войска уже приблизились к городу примерно на 10 километров, а полностью остановить их пока не удалось.

"Все равно продолжаются бои за Николаевку, то есть непосредственно в направлении Славянска", – рассказал он.

Российское командование также планировало создать еще одно вклинение к северу от Лимана, чтобы попытаться окружить Славянск с севера, не заходя в город. Другое направление должно было пролегать от Доброполья к югу от Краматорска, что позволило бы окружить и этот город.

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В дальнейшем российские войска планировали объединить эти направления наступления. Однако, по словам Романенко, Силы обороны сорвали эти планы как в районе Доброполья, так и вблизи Лимана.

Несмотря на это, противник продолжает попытки продвигаться непосредственно на Доброполье, а оттуда – дальше на Краматорск. На Славянск российские войска планировали наступать с северо-востока, однако из-за операции "Вивальди" их продвижение в этом направлении затруднилось.

"На Славянск они планировали зайти непосредственно с северо-востока, но там благодаря операции "Вивальди" их войска застряли, и теперь они ищут резервы", – отметил Романенко.

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Почему продолжаются напряженные бои под Константиновкой

Главной целью наступательной кампании России в 2026 году был захват Славянска и Краматорска до конца года. По словам Романенко, эти планы сорваны как по срокам, так и по поставленным задачам. В то же время противник не отказался от своего замысла.

"Их главная идея, главная цель наступательной кампании 2026 года заключалась в захвате Славянска и Краматорска до конца этого года. Она сорвана и по задачам, и по срокам, но от своих планов противник не отказался", – подчеркнул генерал-лейтенант.

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Именно с этим он связывает интенсивность боев в районе Константиновки. По словам Романенко, под контролем Украины остаются небольшие участки логистической дороги, ведущей с северо-запада.

Российские войска планируют продвигаться оттуда к Алексеево-Дружковке, затем к Дружковке, а дальше снова попытаться выйти на Доброполье и Краматорск.

"Поэтому в районе Константиновки продолжаются очень напряженные бои", – пояснил Романенко.

Он подытожил, что успех Сил обороны на Лиманском направлении имеет оперативное значение, однако не остановил российское наступление на Славянск.

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"Таким образом, успех Сил обороны на Лиманском направлении носит оперативное значение. Он не остановил наступательных действий противника на Славянск", – отметил генерал-лейтенант.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Богдан Корженко поделился новыми подробностями об участии 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр в операции "Вивальди". В частности, его подразделение получило задание провести механизированное наступление на определенные участки фронта. Благодаря слаженным действиям бойцов батальона это наступление увенчалось успехом:противник понес огромные потери в командовании, были захвачены штабы, командные пункты, огневые позиции с минометами, БПЛА, средства связи, РЭБ и другие объекты и техника.

Также OBOZ.UA сообщал о том, что в России Z-блогеры запаниковали из-за операции "Вивальди", которую проводят Силы обороны на Лиманском направлении. Успехи, которых добиваются украинские воины, срывают планы России по захвату Славянска и Краматорска. Войска РФ не просто не продвигались, но и теряли территорию.