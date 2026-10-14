''Идут очень напряженные бои в районе Константиновки'': Романенко раскрыл планы врага. Карта

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦКНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоций"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом Романенко"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом РоманенкоОтключение света в Украине. ИллюстрацияАварийные отключения ужесточились, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряПенсионеры за ноутбуком. ИллюстрацияПенсионеры в Украине могут получить 1000 грн от monobank: какие условияВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииИллюстрация. Финансовый гороскопМоре денег и возможностей: три знака зодиака в конце октября привлекут богатство и успехУдобряете огород золой? Вот как это сделать правильноУдобряете огород золой? Вот как это сделать правильно

"Идут очень напряженные бои в районе Константиновки": Романенко раскрыл планы врага. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read4 мин
icon 258
"Идут очень напряженные бои в районе Константиновки": Романенко раскрыл планы врага. Карта
Россия приблизилась к Славянску, но не смогла остановить оборону. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Операция "Вивальди" на Лиманском направлении повлияла на планы российских войск относительно дальнейшего наступления в Донецкой области. В то же время противник не отказался от намерений захватить Славянск и Краматорск до конца 2026 года.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, украинские защитники сорвали часть планов врага, однако бои на ряде направлений продолжаются. О ситуации на фронте и дальнейших планах российских войск он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Как операция "Вивальди" повлияла на планы России

По словам Игоря Романенко, операция "Вивальди" уже дала результат на оперативном уровне. Украинские военные нанесли удар по основе российского вклинения, что создало возможности для дальнейших действий.

"Наши Силы обороны разрушили основу, острие вклинения противника. Что еще важнее – они нанесли удар по основе этого вклинения, поэтому там для нас появилась перспектива", – отметил генерал-лейтенант.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 28,9 т.
Под ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видео
icon 28,9 т.
Под ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видео
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 15,3 т.
"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео
icon 15,3 т.
"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 7,0 т.
Силы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные Генштаба
icon 7,0 т.
Силы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные Генштаба

Он пояснил, что дальнейшее продвижение украинских подразделений навстречу друг другу у основания российского клина может позволить разделить группировку противника на отдельные части.

"Если наши подразделения и части будут продвигаться навстречу друг другу у основания этого клина, его можно будет разрезать, отрезать, а затем и уничтожать по частям", – пояснил Романенко.

В качестве примера он привел события вблизи Доброполья летом и осенью 2025 года. Тогда российские бронетанковые и штурмовые группы пытались прорваться к востоку от города, перерезать трассу Доброполье – Краматорск и создать условия для охватывания Славянско-Краматорской агломерации.

По словам Романенко, украинские военные разделили российский клин на три изолированных участка, после чего уничтожали противника на каждом из них по отдельности.

Он подчеркнул, что действия российских войск вокруг Лимана были направлены на поддержку наступления на Славянск и Краматорск.

"Действия противника вокруг Лимана в любом случае были направлены на обеспечение действий своих подразделений на главных направлениях – Славянске и Краматорске – и мы сорвали эти планы", – заявил генерал-лейтенант.

Россия приблизилась к Славянску, но ее планы сорвали

По оценке Романенко, действия Сил обороны частично приостановили продвижение противника в направлении Славянска. В то же время российские войска уже приблизились к городу примерно на 10 километров, а полностью остановить их пока не удалось.

"Все равно продолжаются бои за Николаевку, то есть непосредственно в направлении Славянска", – рассказал он.

Российское командование также планировало создать еще одно вклинение к северу от Лимана, чтобы попытаться окружить Славянск с севера, не заходя в город. Другое направление должно было пролегать от Доброполья к югу от Краматорска, что позволило бы окружить и этот город.

В дальнейшем российские войска планировали объединить эти направления наступления. Однако, по словам Романенко, Силы обороны сорвали эти планы как в районе Доброполья, так и вблизи Лимана.

Несмотря на это, противник продолжает попытки продвигаться непосредственно на Доброполье, а оттуда – дальше на Краматорск. На Славянск российские войска планировали наступать с северо-востока, однако из-за операции "Вивальди" их продвижение в этом направлении затруднилось.

"На Славянск они планировали зайти непосредственно с северо-востока, но там благодаря операции "Вивальди" их войска застряли, и теперь они ищут резервы", – отметил Романенко.

Почему продолжаются напряженные бои под Константиновкой

Главной целью наступательной кампании России в 2026 году был захват Славянска и Краматорска до конца года. По словам Романенко, эти планы сорваны как по срокам, так и по поставленным задачам. В то же время противник не отказался от своего замысла.

"Их главная идея, главная цель наступательной кампании 2026 года заключалась в захвате Славянска и Краматорска до конца этого года. Она сорвана и по задачам, и по срокам, но от своих планов противник не отказался", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Именно с этим он связывает интенсивность боев в районе Константиновки. По словам Романенко, под контролем Украины остаются небольшие участки логистической дороги, ведущей с северо-запада.

Российские войска планируют продвигаться оттуда к Алексеево-Дружковке, затем к Дружковке, а дальше снова попытаться выйти на Доброполье и Краматорск.

"Поэтому в районе Константиновки продолжаются очень напряженные бои", – пояснил Романенко.

Он подытожил, что успех Сил обороны на Лиманском направлении имеет оперативное значение, однако не остановил российское наступление на Славянск.

"Таким образом, успех Сил обороны на Лиманском направлении носит оперативное значение. Он не остановил наступательных действий противника на Славянск", – отметил генерал-лейтенант.

''Идут очень напряженные бои в районе Константиновки'': Романенко раскрыл планы врага. Карта

Карта. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Богдан Корженко поделился новыми подробностями об участии 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр в операции "Вивальди". В частности, его подразделение получило задание провести механизированное наступление на определенные участки фронта. Благодаря слаженным действиям бойцов батальона это наступление увенчалось успехом:противник понес огромные потери в командовании, были захвачены штабы, командные пункты, огневые позиции с минометами, БПЛА, средства связи, РЭБ и другие объекты и техника.

Также OBOZ.UA сообщал о том, что в России Z-блогеры запаниковали из-за операции "Вивальди", которую проводят Силы обороны на Лиманском направлении. Успехи, которых добиваются украинские воины, срывают планы России по захвату Славянска и Краматорска. Войска РФ не просто не продвигались, но и теряли территорию.

Похожие темы
Война в УкраинеОперация "Вивальди"Россия - страна-агрессорВооруженные Силы УкраиныИгорь РоманенкоИгорь Романенко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться