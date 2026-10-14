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"Есть определенные проблемы": Игнат рассказал, что происходит с предупреждениями от партнеров об угрозе баллистики

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"Есть определенные проблемы": Игнат рассказал, что происходит с предупреждениями от партнеров об угрозе баллистики
Запуск ракеты. Иллюстративное фото. Источник: Росмедиа

Во время первой волны российской атаки на Киев Украина не получила предупреждения о запуске баллистических ракет, однако перед тремя последующими ударами такая информация уже поступала. Украинская сторона совместно с партнерами уже изучает причины этой ситуации.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Эспресо". Он подчеркнул, что заблаговременные предупреждения важны, ведь после обнаружения ракеты в радиолокационном поле на реагирование остаются считанные секунды.

Украина выясняет проблемы с предупреждениями о ракетных пусках

Как уточнил Игнат, перед первым ударом по Киеву, который произошел около 22:40, у украинской стороны не было данных о запуске баллистических ракет. Аналогичный случай произошел и во время предыдущей атаки.

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"Есть проблемы. Они изучаются как нами, так и партнерами. Но в течение ночи было еще три волны атак баллистическими ракетами, и информация поступала", – подчеркнул он.

Игнат пояснил, что перед тремя последующими волнами атак предупреждения об угрозе баллистических ракет поступали за несколько минут до ударов. И добавил, что после того, как ракету фиксируют украинские радиолокационные средства, военные получают сообщение о высокоскоростной цели, движущейся в направлении Киева.

В таком случае на реагирование остается всего несколько десятков секунд, ведь ракеты, запущенные из Брянской и Курской областей России, долетают очень быстро. По словам Игната, предупреждения касаются запусков баллистических ракет, в частности С-300, С-400 и "Ониксов".

В то же время разведывательные данные включают и сведения об активности российской стратегической авиации на аэродроме Энгельс, где базируются Ту-160 и Ту-95, а также о кораблях в Каспийском и Черном морях, способных запускать крылатые ракеты. Кроме того, Украина получает информацию о запуске российских беспилотников с различных площадок вокруг страны.

Как пояснил Игнат, разведывательная информация позволяет заблаговременно подготовиться к возможным атакам и усилить защиту на угрожающих направлениях.

Как писал OBOZ.UA, ранее ситуацию с передачей разведывательных данных Украине прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, США предупредили украинскую сторону о возможном прекращении обмена разведывательной информацией, о чем на уровне военного руководства сообщили украинским генералам. В то же время глава государства заверил, что на данный момент обмен разведданными между США и Украиной продолжается.

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