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Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео
Последствия очередной атаки РФ на столичный регион

Страна-террорист РФ в течение 28 сентября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, повреждены 22 объекта.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Двое человек получили травмы и были госпитализированы после вражеской атаки на Киевскую область вечером 28 сентября. Их спасли из-под завалов частного дома в Бучанском районе. У пострадавших – травмы головы, у одного человека также перелом ключицы. Оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Источник: ДСНС Київщини

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Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Источник: ДСНС Київщини

По словам главы КОВА, в целом за последние сутки в Киевской области были повреждены 22 объекта. В Бучанском районе – 10 объектов: частные и многоквартирные дома, транспортные средства, недействующая ферма.

Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Источник: ДСНС Київщини

Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Источник: ДСНС Київщини

Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Источник: ДСНС Київщини

Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Источник: ДСНС Київщини

В Броварском районе – 3 объекта: два складских помещения и временное сооружение. В Бориспольском районе – 5 объектов: три частных домовладения и транспортные средства. В Фастовском районе – помещение кафе.

В Обуховском районе – территорию предприятия и транспортное средство.

Террор не останавливается

Уже в среду, 29 сентября, в результате атаки вражеских дронов в Бучанском районе повреждено складское помещение и частный дом. В доме возник пожар – спасатели работают на месте и ликвидируют его

Как писал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 29 сентября, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, раздалась серия взрывов.

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