Страна-террорист РФ в течение 28 сентября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, повреждены 22 объекта.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Двое человек получили травмы и были госпитализированы после вражеской атаки на Киевскую область вечером 28 сентября. Их спасли из-под завалов частного дома в Бучанском районе. У пострадавших – травмы головы, у одного человека также перелом ключицы. Оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

По словам главы КОВА, в целом за последние сутки в Киевской области были повреждены 22 объекта. В Бучанском районе – 10 объектов: частные и многоквартирные дома, транспортные средства, недействующая ферма.

РЕКЛАМА

Главные истории дня

В Броварском районе – 3 объекта: два складских помещения и временное сооружение. В Бориспольском районе – 5 объектов: три частных домовладения и транспортные средства. В Фастовском районе – помещение кафе.

В Обуховском районе – территорию предприятия и транспортное средство.

Террор не останавливается

Уже в среду, 29 сентября, в результате атаки вражеских дронов в Бучанском районе повреждено складское помещение и частный дом. В доме возник пожар – спасатели работают на месте и ликвидируют его

Как писал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 29 сентября, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, раздалась серия взрывов.

РЕКЛАМА