"Является приоритетом": в Fire Point нашли способ бить по России без помощи Starlink

Руководство оружейной компании Fire Point утверждает, что уже разработало технические решения, которые позволяют наносить удары по целям в России и на оккупированных территориях без использования спутниковой связи Starlink. При разработке беспилотников и ракет инженерная команда Fire Point изначально закладывала возможность работы в условиях отсутствия внешнего сигнала.

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В то же время в Fire Point признали, что такие решения компенсируют лишь небольшую часть потенциала. Об этом в интервью агентству Reuters заявила генеральный директор компании Ирина Терех.

Автономная навигация

Терех утверждает, что еще на этапе зарождения в Fire Point делали акцент на разработках, которые смогут достигать намеченных целей без внешних сигналов.

"Мы строились с учетом этого. Системы Fire Point разработаны для завершения миссии без спутниковой связи. Навигация, работающая без каких-либо внешних сигналов, является приоритетом", – подчеркнула Терех.

Необходимость в альтернативных технологиях обострилась после того, как ВСУ столкнулись с ограничениями скорости и работы Starlink над территорией РФ и приграничными зонами. Из-за падения скорости беспилотники, летящие со скоростью свыше 160 км/ч, теряли связь со спутниками.

Ограничения и потенциал Starlink

Хотя компания нашла технические возможности обойти блокировки и восстановить автономность, Терех признала, что такие решения компенсируют лишь небольшую часть потенциала.

Текущий обход позволяет реализовать примерно 1520% от тех боевых задач, которые возможны при полноценной спутниковой связи.

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Также в Fire Point считают, что полное покрытие Starlink над территорией России способно кардинально изменить ситуацию при поражении таких критических целей, как российские пусковые установки баллистических ракет. Поэтому в Fire Point акцентируют внимание на необходимости создания понятных и стабильных правил работы с зарубежными технологическими партнерами.

Напомним, Илон Маск отреагировал на критику из-за ограничения работы Starlink в Украине и заявил, что использование коммерческой спутниковой сети для ударов беспилотниками якобы противоречит условиям ее использования. Его слова стали частью публичного спора вокруг доступа украинских военных к американской технологии.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывать собственную низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. В июле 2026 года РФ запустила вторую партию аппаратов, после чего их общее количество на орбите достигло около 40.