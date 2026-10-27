''Есть третья знаковая операция в этом году'': Зеленский отметил ''Хартию'' за операцию ''Велес'' под Купянском. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 октября, отметил воинов Сил обороны, задействованных на Купянском направлении в спецоперации "Велес". В первую очередь лидер страны отметил бойцов Нацгвардии "Хартия", подчеркнув, что "фактически это третья наша знаковая операция в этом году".

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Операция "Велес" "значительно усиливает наши позиции" как в целом, так и на указанном направлении, сказал президент страны. За успешные действия Владимир Зеленский поблагодарил всех наших воинов.

Что сказал Зеленский

Президент кратко напомнил о первых двух значительных операциях этого года.

"Первая операция – ДШВ, очень значительная: освободили более 800 квадратных километров. Вторая наша операция – это операция "Вивальди" на Донетчине, наша операция именно в тех районах, где у россиян было много амбиций, много планов и много штурмов. Ребята освободили более 200 километров", – отметил Владимир Зеленский.

Что касается операции "Велес", глава государства сослался на доклады, которые сегодня получил от Генштаба ВСУ и Нацгвардии.

"На мой взгляд, сильная операция – продуманная, технологичная. Россияне пытались использовать подземные газовые трубы, чтобы продвигаться мимо наших позиций. Наши воины обратили эту тактику против россиян и чрезвычайно успешно использовали эту систему подземных коммуникаций против оккупанта", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул: действия украинских воинов не только "усиливают наши позиции", но и "показывают россиянам, что и под Купянском у них нет результата, который им определило их политическое руководство".

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"Я хочу поблагодарить всех наших воинов. Важно отметить, что в этом году позиции Украины на фронте остаются самыми сильными за долгое время этой войны", – сказал глава государства.

Одновременно Владимир Зеленский пожаловался на ослабление поддержки некоторых партнеров Украины – "это касается наших "пэтриотов" и других средств противовоздушной обороны", уточнил он.

О чем речь

Бригада оперативного назначения "Хартия" – воинское формирование в составе 2-го корпуса Национальной гвардии Украины. Впервые об успешной операции "Велес" на Купянском направлении корпус "Хартия" сообщил 22 октября 2026 года.

Главные истории дня

"Группировка под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" объединила подземное наступление с действиями на поверхности и ударами беспилотников, лишив противника возможности зайти в тыл Купянска. В результате операции более 30 оккупантов взяты в плен, а суммарные потери врага составляют более 100 человек", – рассказал командующий Нацгвардией.

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Как сообщал OBOZ.UA, хотя официально командование назвало спецоперацию "Велес", бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", которые и продвигались по подземным газопроводам, называли операцию "Импасибл" (очевидно, от английского слова Impossible – "невозможно").

В целом бои продолжались несколько месяцев. Украинские военные постепенно продвигались внутри трубы и зачищали участки, которые использовал противник.

В целом украинские защитники продвинулись более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов. В результате они сорвали планы противника проникнуть в тыл украинских подразделений и создать угрозу для Купянска.