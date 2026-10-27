''Есть третья знаковая операция в этом году'': Зеленский отметил ''Хартию'' за операцию ''Велес'' под Купянском. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 3 тыс. грнПередумал. Монфис принял неожиданное решение после развода со СвитолинойПередумал. Монфис принял неожиданное решение после развода со Свитолиной"Выбили врага, закрепляемся на новых позициях": Зеленский сообщил о важной операции на Купянском направлении. Видео"Выбили врага, закрепляемся на новых позициях": Зеленский сообщил о важной операции на Купянском направлении. ВидеоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУкраинская боксерша-красавица выиграла "золото" чемпионата мира. ВидеоУкраинская боксерша-красавица выиграла "золото" чемпионата мира. ВидеоИллюстрация - отключение электроэнергии в УкраинеГрафики снова ужесточили: какие отключения света ввели в Киеве и 7 областях"Создается впечатление, что о нас забыли": африканские военнопленные обратились к участникам саммита Россия – Африка"Создается впечатление, что о нас забыли": африканские военнопленные обратились к участникам саммита Россия – АфрикаВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названийГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка Украины"Тяжелые последствия": Путин после сделки с Трампом заговорил о "прекращении конфликтов" и снятии санкций"Тяжелые последствия": Путин после сделки с Трампом заговорил о "прекращении конфликтов" и снятии санкций
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Есть третья знаковая операция в этом году": Зеленский отметил "Хартию" за операцию "Велес" под Купянском. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
39
"Есть третья знаковая операция в этом году": Зеленский отметил "Хартию" за операцию "Велес" под Купянском. Видео
Зеленский отметил "Хартию" за операцию "Велес". Источник: 425 ОШП в Facebook, ОП коллаж OBOZ.UA

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 октября, отметил воинов Сил обороны, задействованных на Купянском направлении в спецоперации "Велес". В первую очередь лидер страны отметил бойцов Нацгвардии "Хартия", подчеркнув, что "фактически это третья наша знаковая операция в этом году".

Операция "Велес" "значительно усиливает наши позиции" как в целом, так и на указанном направлении, сказал президент страны. За успешные действия Владимир Зеленский поблагодарил всех наших воинов.

Что сказал Зеленский

Президент кратко напомнил о первых двух значительных операциях этого года.

"Первая операция – ДШВ, очень значительная: освободили более 800 квадратных километров. Вторая наша операция – это операция "Вивальди" на Донетчине, наша операция именно в тех районах, где у россиян было много амбиций, много планов и много штурмов. Ребята освободили более 200 километров", – отметил Владимир Зеленский.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
13,3 т.
Оккупанты вытесняют украинское население в Херсонской области и завозят россиян: в ГУР раскрыли подробности
13,3 т.
Оккупанты вытесняют украинское население в Херсонской области и завозят россиян: в ГУР раскрыли подробности
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
3,1 т.
Накапливали технику с лета: оккупанты усилили наступление на Гуляйпольском направлении – ДШВ
3,1 т.
Накапливали технику с лета: оккупанты усилили наступление на Гуляйпольском направлении – ДШВ
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,8 т.
Россия нанесла ракетный удар по Дергачам: есть пострадавшие
2,8 т.
Россия нанесла ракетный удар по Дергачам: есть пострадавшие

Что касается операции "Велес", глава государства сослался на доклады, которые сегодня получил от Генштаба ВСУ и Нацгвардии.

"На мой взгляд, сильная операция – продуманная, технологичная. Россияне пытались использовать подземные газовые трубы, чтобы продвигаться мимо наших позиций. Наши воины обратили эту тактику против россиян и чрезвычайно успешно использовали эту систему подземных коммуникаций против оккупанта", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул: действия украинских воинов не только "усиливают наши позиции", но и "показывают россиянам, что и под Купянском у них нет результата, который им определило их политическое руководство".

хочу поблагодарить всех наших воинов. Важно отметить, что в этом году позиции Украины на фронте остаются самыми сильными за долгое время этой войны", – сказал глава государства.

Одновременно Владимир Зеленский пожаловался на ослабление поддержки некоторых партнеров Украины – "это касается наших "пэтриотов" и других средств противовоздушной обороны", уточнил он.

О чем речь

''Есть третья знаковая операция в этом году'': Зеленский отметил ''Хартию'' за операцию ''Велес'' под Купянском. Видео

Операция "Велес". Источник: 425 ОШП

Бригада оперативного назначения "Хартия" – воинское формирование в составе 2-го корпуса Национальной гвардии Украины. Впервые об успешной операции "Велес" на Купянском направлении корпус "Хартия" сообщил 22 октября 2026 года.

"Группировка под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" объединила подземное наступление с действиями на поверхности и ударами беспилотников, лишив противника возможности зайти в тыл Купянска. В результате операции более 30 оккупантов взяты в плен, а суммарные потери врага составляют более 100 человек", – рассказал командующий Нацгвардией.

''Есть третья знаковая операция в этом году'': Зеленский отметил ''Хартию'' за операцию ''Велес'' под Купянском. Видео

Актуальная карта Купянского направления. Источник: скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, хотя официально командование назвало спецоперацию "Велес", бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", которые и продвигались по подземным газопроводам, называли операцию "Импасибл" (очевидно, от английского слова Impossible – "невозможно").

В целом бои продолжались несколько месяцев. Украинские военные постепенно продвигались внутри трубы и зачищали участки, которые использовал противник.

В целом украинские защитники продвинулись более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов. В результате они сорвали планы противника проникнуть в тыл украинских подразделений и создать угрозу для Купянска.

Похожие темы
Успехи ВСУКонтрнаступление ВСУКарты боевых действий в УкраинеУкраинаКупянскВооруженные Силы УкраинынацгвардейцыНациональная гвардияНГУ "Хартия"Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!