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Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
768
Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар
Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Днем 8 ноября российские войска атаковали БпЛА частный сектор Днепра. Разрушен частный дом, погиб человек, пострадали  минимум трое горожан.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Позже оккупанты нанесли удар также по автотранспортному предприятию.

Россияне ударили по Днепру

Об атаке на частный сектор в пригороде областного центра Ганжа написал в 10:48.

"Враг ударил беспилотником по пригороду Днепра. Начался пожар. Разрушен как минимум один частный дом. Предварительно, под завалами могут быть люди", – отмечал тогда чиновник.

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Разрушен частный дом. Источник: Днепропетровская ОВА

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Вскоре стало известно, что в результате атаки врага есть жертва.

"Один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки россиян на частный сектор Днепра. На месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара", – рассказал Ганжа в 11:04.

Позже число пострадавших выросло до трех человек.

"До трех выросло число пострадавших из-за атаки россиян на частный сектор в Днепре. Две женщины и мужчина получили помощь медиков на месте. От госпитализации отказались", – отметил Ганжа.

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Россия ударила по Днепру

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Россия ударила по Днепру

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Россия ударила по Днепру

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Россия ударила по Днепру

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Россия ударила по Днепру

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Россия ударила по Днепру

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Россия ударила по Днепру

Спустя немногим более часа после сообщения об ударах по частному сектору чиновник рассказал о новой вражеской атаке на областной центр.

"Россияне снова нанесли удары по Днепру. Произошли возгорания складов и грузовиков на автотранспортном предприятии. Предварительно, люди не пострадали", – говорилось в сообщении.

Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Горели автомобили

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области в результате очередной атаки более 600 тысяч человек остались без света в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах.

Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на работу от генераторов.

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