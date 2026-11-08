Оккупанты снова терроризируют Днепр ударами: есть погибший и разрушения, в городе вспыхнул пожар

Днем 8 ноября российские войска атаковали БпЛА частный сектор Днепра. Разрушен частный дом, погиб человек, пострадали минимум трое горожан.

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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Позже оккупанты нанесли удар также по автотранспортному предприятию.

Россияне ударили по Днепру

Об атаке на частный сектор в пригороде областного центра Ганжа написал в 10:48.

"Враг ударил беспилотником по пригороду Днепра. Начался пожар. Разрушен как минимум один частный дом. Предварительно, под завалами могут быть люди", – отмечал тогда чиновник.

Вскоре стало известно, что в результате атаки врага есть жертва.

"Один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки россиян на частный сектор Днепра. На месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара", – рассказал Ганжа в 11:04.

Позже число пострадавших выросло до трех человек.

"До трех выросло число пострадавших из-за атаки россиян на частный сектор в Днепре. Две женщины и мужчина получили помощь медиков на месте. От госпитализации отказались", – отметил Ганжа.

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Спустя немногим более часа после сообщения об ударах по частному сектору чиновник рассказал о новой вражеской атаке на областной центр.

"Россияне снова нанесли удары по Днепру. Произошли возгорания складов и грузовиков на автотранспортном предприятии. Предварительно, люди не пострадали", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области в результате очередной атаки более 600 тысяч человек остались без света в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах.

Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на работу от генераторов.