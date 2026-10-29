Их не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. Фото

В Сумской области во время выполнения задач по гуманитарному разминированию погибли двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Жертвами стали майор Александр Ковальчук и мастер-сержант Денис Сидорич.

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Трагедия произошла в Шосткинском районе в результате детонации российского боеприпаса. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Детали трагедии

Один из спасателей погиб на месте, второй был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако врачам не удалось его спасти. Инцидент произошел во время плановой работы пиротехнического расчета в Сумской области.

В ходе проведения мероприятий по гуманитарному разминированию сдетонировал вражеский боеприпас. Эта работа ежедневно связана с высочайшим риском для жизни, поскольку саперы очищают украинские территории от смертоносного оружия, оставленного военными действиями.

В ведомстве отметили, что Александр и Денис посвятили себя без остатка обеспечению безопасности ценой собственной жизни.

Александр Ковальчук, 32 года – начальник группы механизированного разминирования Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Сумы". Более 15 лет своей жизни он отдал службе в ГСЧС: прошел путь от курсанта факультета гражданской защиты до опытного руководителя подразделения, накопив огромный багаж знаний и ответственности. Дома его ждали жена, родители и 4-летний сын.

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Денис Сидорич, 39 лет – сапер-оператор того же центра. Он пополнил ряды спасателей в 2022 году с началом полномасштабного вторжения, сознательно выбрав самую опасную профессию в самое тяжелое для страны время. Дома у него остались жена, родители и 8-летний сын.

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших от лица всего ведомства. Он подчеркнул, что Александр и Денис пришли в службу разными путями, но их объединяли безграничная преданность делу, мужество и готовность защищать жизни других людей.

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