В результате российской атаки на Запорожье погибли четверо сотрудников Национальной полиции Украины. Жертвами вражеского удара стали подполковник Руслан Сироух, майор Екатерина Резникова и капитаны Оксана Рысей и Евгений Смыков, которые на момент атаки исполняли служебные обязанности.

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Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько. Все погибшие работали в отделе расследования особо тяжких преступлений следственного управления областной полиции.

Что известно о погибших полицейских

Трое правоохранителей погибли непосредственно на месте российского удара. За жизнь их руководителя врачи боролись более суток, однако на следующий день он умер.

Подполковнику полиции Руслану Сироуху было 40 лет. Более 23 лет своей жизни он посвятил правоохранительной деятельности. Коллеги вспоминают его как опытного профессионала, ответственного руководителя и человека, который всегда был опорой для своего коллектива. У мужчины остались жена, двое сыновей и мать.

Майору полиции Екатерине Резниковой было 36 лет. В правоохранительных органах она проработала 19 лет, занимаясь расследованием сложных уголовных дел. Коллеги вспоминают ее как доброжелательного человека, дарившего тепло и радость окружающим. У погибшей остались семилетняя дочь, муж, родители и сестра.

32-летняя капитан полиции Оксана Рисей посвятила службе более 13 лет. Она работала старшим следователем по особо важным делам, училась в магистратуре и постоянно совершенствовала свои профессиональные навыки. У погибшей остались девятилетний сын, родители и старшая сестра.

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Капитану полиции Евгению Смыкову было 38 лет. Он прослужил в правоохранительных органах 12 лет. Помимо профессиональной деятельности, мужчина увлекался музыкой. В результате российской атаки без отца остался его 12-летний сын. Также потерю переживают родители и брат полицейского.

За месяц полиция Запорожья потеряла десять сотрудников

Кисько подчеркнул, что российские оккупанты продолжают отнимать жизни правоохранителей, которые выполняют свои обязанности за пределами линии боевого соприкосновения. По его словам, сейчас граница безопасности между фронтом и тылом фактически стерлась.

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"Оккупанты цинично убивают наших коллег. Только за этот месяц мы потеряли десять братьев и сестер по оружию. Не на линии боевого соприкосновения!" – отметил начальник областной полиции.

Он также подчеркнул, что за каждым именем погибшего стоят несбывшиеся мечты, незавершенные дела и семьи, потерявшие близких.

"Они навсегда останутся частью нашего коллектива, нашей памяти и нашей истории. И наш долг – сохранить память о них и продолжить дело, которому они посвятили свою жизнь", – подытожил Кисько.

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Напомним, в результате российской атаки на село Гореничи Киевской области погибла 44-летняя Людмила Дмитренко. Без матери остались трое сыновей, двое из которых родились в 2023 году.

Как писал OBOZ.UA, 23 ноября в Кривом Роге попрощались с 20-летней фельдшером Алиной Зайченко, погибшей в результате российской атаки 20 ноября. Девушка получила тяжелые ранения при исполнении профессиональных обязанностей.