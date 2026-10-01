В ходе наступательной операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса в плен сдались около 250 военнослужащих армии РФ. Российские военные сдавались целыми подразделениями, чтобы выжить и не погибнуть зря.

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Чтобы дождаться плена, им, как они рассказали, пришлось есть крапиву и пить собственную мочу. Соответствующее видео с пленными обнародовал Третий армейский корпус.

"Русские не сдаются" превратилось в массовую сдачу

В Третьем армейском корпусе отметили, что во время наступательной операции "Вивальди" российские военные сдавались в плен целыми подразделениями.

На обнародованном видео показали около 250 пленных военнослужащих армии РФ. По словам украинских военных, оккупанты оказались в условиях, в которых, чтобы дождаться плена и выжить, им пришлось искать любую возможность добыть еду и воду.

Ели крапиву и пили собственную мочу

По словам пленных,из-за нехватки еды и воды российским военным приходилось есть крапиву. Чтобы утолить жажду, они пили собственную мочу.

Таким образом, провозглашенный российской пропагандой лозунг "русские не сдаются" во время операции "Вивальди" обернулся сдачей целых подразделений в плен.

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Напомним, 28 сентября стало известно, что в рамках операции "Вивальди" Силы обороны освободили три села в Донецкой области – Новое, Ридкодуб и Катериновку. Также украинские военные восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Как писал OBOZ.UA, Третий армейский корпус применил наземные роботизированные комплексы разминирования. В частности, на направлении Шандриголового роботы за две ночи расчистили около 30 км маршрутов, что позволило снизить риски для саперов.

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