В Сумах российская террористическая армия убила школьницу Екатерину Будко. Девушке было всего 16 лет.

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Трагедия произошла 27 сентября вследствие вражеского авиаудара по областному центру. Об этом сообщили в Сумской школе №1 им. В. Стрельченко.

Подробности трагедии

Жизнь юной девушки оборвалась в результате вражеского удара днем 27 сентября. Тогда российские войска атаковали Сумы тремя управляемыми авиабомбами.

По информации Сумской областной военной администрации, в результате атаки погибли два человека – пожилая женщина и 16-летняя девушка. В школе, где училась погибшая, рассказали подробности.

Жертвой путинской агрессии стала ученица 11-Б класса Екатерина Будко.

"Катя навсегда останется в памяти школьной семьи как ученица, подруга, одноклассница, частица нашей большой школьной жизни. Невозможно найти слова, которые могли бы передать боль этой потери… В эти трудные минуты выражаем искренние соболезнования родным и близким Екатерины, ее одноклассникам, друзьям и всем, кто ее знал", – сообщили в администрации школы.

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Напомним, 26 сентября российские оккупанты нанесли удары по Сумам. В результате атаки погибли два человека, еще шесть получили ранения, среди них – ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 сентября российские войска совершили очередную ракетную атаку на Киев. Враг ударил по столице баллистикой, раздалась серия взрывов.

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